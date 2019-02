Las palabras de Paratici no fueron bien recibidas en Inter. El primero en salir a contestarle fue Beppe Marotta, quien las tomó como una especie de traición. El ex dirigente de peso del club de Turín y actual director deportivo de Inter recogió el guante y lanzó una verdadera bomba:"El Inter no va a dar a Icardi y vamos a conseguir llegar a un acuerdo con él en el futuro. ¿Paratici dijo que estuviéramos atentos a lo que iban a hacer en junio en relación a Mauro? Bueno, lo mismo digo de Dybala. En junio podemos hablar de él".