"En su momento me planteó ser mi representante. En su momento, cuando yo cambio de representante, que estaba en Italia con una empresa argentina, me lo planteó; pero no hubo quórum", reconoció el atacante. Ante la consulta de si esa elección fue porque prefería ser manejado por un hombre, Maxi lo negó: "Hay mujeres que están muy capacitadas, pero yo quería preservar el trabajo. La familia es otra cosa, quería una armonía. Tenía poca, imaginate si se mezclaban los dos camino… iba a terminar siendo un tema importante. Mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, dentro de tantas malas elecciones que tomé, esa fue una buena".