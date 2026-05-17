Se retrasa la publicación del escrutinio en Andalucía hasta las 20:43 horas porque tres mesas electorales cerrarán más tarde

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz comparece para informar en el Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M en el Pabellón de la Navegación en Sevilla. (Joaquín Corchero / Europa Press)

El escrutinio de las elecciones de Andalucía no se empezará a dar a conocer hasta las 20:43 horas de este domingo. Lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha justificado que este retraso se debe a una demora en la operatividad de algunas mesas tras la apertura de los colegios electorales a las nueve de la mañana.

El consejero ha indicado que la Junta Electoral de Andalucía no permitirá difundir los datos sobre el reparto de votos -aunque sí los del sondeo a las 20 horas- hasta pasada la citada hora dado que tres colegios electorales cerrarán después de la hora establecida. Esto se debe han abierto sus puertas pasadas las nueve de la mañana y, por lo tanto, deberán cerrarlas más tarde con el fin de “compensar el tiempo no utilizado al inicio de la jornada para garantizar el derecho de sufragio de los electores”, conforme detallan en un comunicado.

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Estas son las mesas que cerrarán más tarde

En concreto, en Sevilla, la votación en el CEIP Los Azahares se prolongará hasta las 20:43 horas, al haberse constituido las mesas a las 9:43 horas. En Cádiz, en la mesa correspondiente al Distrito 3, Sección 4, Mesa C de El Puerto de Santa María, el cierre se retrasará hasta las 20:10 horas. Por su parte, en Málaga, la Mesa 10-5-U extenderá la votación hasta las 20:14 horas.

Esta decisión se basa en un precedente similar ocurrido en las elecciones celebradas el 2 de diciembre del 2018. “No se va a permitir difundir los datos por la web o la aplicación móvil hasta las 20:43 horas, dado que a esa hora es cuando cierra la última mesa electoral y, por tanto, el criterio que asume la Junta Electoral, como en anteriores ocasiones, es que mientras que esté abierto un colegio electoral, no se difundan datos a través de las páginas oficiales, web o app correspondientes", ha detallado Sanz.

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El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado al momento de votar que llega con "muy buenas sensaciones" tras recibir "mucho cariño" durante la campaña, aunque se ha mostrado prudente al afirmar que "todo está abierto".

Aumenta la participación un 3%

La participación hasta las 14:00 se sitúa en el 37,25%, con 2.425.599 votantes. Este dato supone un aumento de 3,01 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2022, cuando la participación fue del 34,24 % tras el paso de 2.184.517 andaluces por los colegios electorales.

Esta subida se ha registrado en todas las provincias. En Almería, la participación alcanza el 36,80 %, un aumento de 4,57 puntos respecto a 2022. En Cádiz, el dato es del 34,44 %, 3,28 puntos más que en el la cita anterior. Córdoba registra un 40,51 %, con un incremento de 1,59 puntos. En Granada, la participación es del 38,20 %, 3,27 puntos por encima de la de 2022.

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En Huelva, la cifra se sitúa en el 34,32 %, con un ascenso de 4,52 puntos. Jaén anota un 39,26 %, lo que supone 1,38 puntos más que en la elección previa. Málaga registra un 35,66 %, con una subida de 2,68 puntos, y en Sevilla la participación es del 38,79 %, 3,28 puntos por encima del dato de 2022.