Bermúdez y Cascini confirmaron cuándo comenzarán las obras en la Bombonera

“La suspensión la decidió el árbitro. Tenemos la misma tristeza que la gente porque sabemos que el esfuerzo que hace para venir al estadio”, fueron las palabras de Raúl Cascini, la primera voz oficial tras la postergación del encuentro entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys.

La incesante lluvia caída durante todo el domingo repercutió de manera directa en el campo de juego de la Bombonera, que se mostró anegado para la práctica deportiva. Tras salir a la cancha en dos oportunidades, Patricio Loustau decidió por suspender el juego correspondiente a la fecha 23 de la Liga Profesional, que se jugará este lunes a las 19:15.

“Lamentablemente es algo a solucionar y lo tenemos en la cabeza. El 13 de diciembre vamos a hacer la obra que hace 20 años no se hizo. Tenemos que solucionar este tema urgente”, expresó Cascini en diálogo con el Show de Boca por Radio Splendid.

“La obra la íbamos a hacer, pero por la pandemia no había gente. Y cuando teníamos la decisión tomada, justo la gente volvía a los estadios. Tras un año y medio sin el público en la cancha era mayor el daño si no lo postergábamos. Pero lo vamos a hacer”, aseguró el integrante del Consejo de Fútbo de Boca.

Jorge Bermúdez, otro de cuerpo que toma las decisiones en el Xeneize, dijo minutos después: “Estamos tristes como toda la gente que hizo el esfuerzo por venir pese a las condiciones climáticas pero era muy difícil jugar. La verdad es que la cancha empeoraba, se veía con muchísima agua”.

En diálogo con ESPN, el Patrón agregó: “Es lamentable, pero es una situación que tenemos que afrontar. Lleva mucho tiempo la cancha esperando que se haga el trabajo necesario para solucionar ese problema y estamos comprometidos en hacerlo”.

Sobre la demora de las obras, el ex defensor describió: “Se quiso hacer antes con nuestra llegada. Es un trabajo que se tuvo que haber planificado hace más de 20 años y no se hizo. Ahora está el compromiso de hacerlo. Por la pandemia no pudimos realizarlo y después del partido con Argentinos se pensó en hacerlo pero se habilitó justo el regreso de la gante. Termina este torneo, ya está planificado arrancar el 13 las obras. Llevará el tiempo necesario y lo respetaremos para que lleve el nivel y las condicioens que se necesitan”.

Bermúdez se mostró “totalmente de acuerdo” con la decisión del árbitro Loustau porque “se iba a jugar un partido totalmente desnaturalizado y no había condiciones mínimas” porque la no picaba”. “Sin las condiciones mínimas no queremos arriesgar la integridada de los deportivas. Se juega mañana lunes 19:15 y ojalá con distintas condiciones y que lo podamos disfrutar. De nuevo, les pedimos disculapas a los hinchas que todavía están en la cancha, pero estamos trabajando en toda esta situación”.

SEGUIR LEYENDO: