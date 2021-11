La incómoda respuesta de Sergio Ramos al ser consultado sobre si Messi debe ganar el Balón de Oro

Sergio Ramos junto a Lionel Messi cuando fueron presentados como refuerzos del PSG (Reuters)

Sergio Ramos fue uno de los refuerzos galácticos incorporados por el París Saint-Germain (PSG) para esta temporada, sin embargo su debut en el cuadro galo se había postergado más de la cuenta debido a sus inconvenientes físicos. Finalmente, este domingo puso ponerse la camiseta de su nuevo club y una vez terminado el duelo contra el Saint-Etienne vivió un momento incómodo.

Es que el experimentado defensor central considerado ídolo en el Real Madrid tuvo que opinar sobre lo que será la entrega del Balón de Oro que se celebrará este lunes. Si bien son 30 los jugadores nominados, la lista de máximos aspirantes se reduce a cinco, entre los que hay dos ex compañeros suyos: Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

Luego del triunfo 3 a 1 del PSG por la Ligue 1, el español pasó por la flash interview en donde se le consultó si iba a apoyar a Lionel Messi en la gala de mañana. De inmediato, el jugador esbozó una sonrisa y respondió: “Si, obviamente siempre defiendo a los que están en mi equipo así que le deseo toda la suerte del mundo”.

Ramos no puede ignorar que junto con el argentino están como máximos candidatos Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, además del italiano Jorginho y el polaco Robert Lewandowski. Su 15 temporadas en el Real Madrid han generado una rivalidad entre él y La Pulga, además de una amistad suya con el delantero francés y con el astro portugués, sin embargo, escapó a la polémica y adelantó que en su opinión Leo debe ser elegido como el mejor.

Lionel Messi posando junto a sus 6 balones de oro.

En una entrevista al diario español Marca, el propio Messi se refirió hace unos días a su relación con el defensor español: “Al principio sí que fue raro después de tantos años de rivalidad, siendo los dos capitanes de Barça y Madrid, después de tantos Clásicos jugados, tantas peleas que tuvimos dentro de la cancha... Pero todo eso quedaba ahí dentro y siempre nos hemos respetado mucho por más que hayamos sido grandes rivales en esos Clásicos. Tenerlo hoy de compañero es un espectáculo. Poco a poco se va incorporando con nosotros y ojalá juegue lo más rápido posible porque va a ser un futbolista fundamental para pelear por los objetivos”.

“Ya lo conocía. Es verdad que no habíamos tenido grandes charlas, pero son muchos años cruzándonos en la Liga. Ya tenía una idea de cómo era. Tenía ex compañeros que habían estado con él en la selección española así que ya le conocía. Y ahora cuando hemos tenido más trato aquí en París he visto que es una gran persona”, declaró el goleador argentino.

Este domingo, la revista France Football anunciará quién se llevará el Balón de Oro. Messi, máximo ganador del premio, podría ir por su séptimo galardón y sacarle así una ventaja de dos a Ronaldo, quien parece correr con desventaja en esta oportunidad. Incluso, la prensa especializada anticipa que si el ex Barcelona no es el elegido, sería Robert Lewandowski el ganador.

