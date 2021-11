Fuerte autocrítica de Portugal tras quedar en el repechaje: “Jugamos con temor”

Serbia superó este domingo 2-1 a Portugal y le arrebató el pasaje al Mundial de Qatar 2022, lo que generó una ola de reproches para el combinado de Cristiano Ronaldo que deberá jugar un repechaje para clasificarse al certamen. Después del pitazo final en el Estadio Da Luz, llegó al hora de la autocrítica para el cuadro local.

“Jugamos con temor y con alguna ansiedad. La responsabilidad es mía”, admitió el entrenador Fernando Santos a la RTP, que quiso mandar un mensaje tranquilizador: .“Todos sabemos que no hicimos todo lo que deberíamos. Pero estaremos en Qatar. Los jugadores saben que siempre jugamos para ganar, pensando en la ofensiva y no tanto en la defensiva. No siempre sale como yo quiero o como quieran los jugadores”.

Por su parte, Bernardo Silva también fue duro: “Un mal partido para Portugal. Marcamos (el gol) temprano y dejamos de jugar. La actuación fue terrible, no lo puedo explicar. Vamos a jugar un playoff, pero en casa con 65.000 personas tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que pedir disculpas ver lo que falló y pensar en el playoff“.

El mediocampsta del Manchester City reconoció que nada salió como lo planeado, pero que ahora deberán renovar la mentalidad para seguir enfocados en el objetivo: “Nunca fuimos mejores que Serbia... Esto es inaceptable y tenemos que mejorar en marzo”.

Serbia revirtió el partido con un gol sobre el final y se clasificó al Mundial de Qatar 2022

El 26 de noviembre en Zúrich, se realizará el sorteo que definirá los cruces del repechaje que se disputará en marzo en encuentros de ida y vuelta. Hasta el momento, Portugal, Suecia, Austria, Macedonia del Norte, Rusia y Escocia estarán en el bolillero, mientras que Serbia, España, Francia, Bélgica, Croacia, Dinamarca y Alemania ya disfrutan de estar clasificados al Mundial. El resto de los Grupos definirán su destino entre lunes y martes.

Palhinha fue otro de los jugadores lusos que habló tras la caída 2-1 de este domingo: ”Estamos aquí para asumir la responsabilidad porque no hicimos un buen partido ya que solo defendimos en la segunda parte. El vestuario está de rodillas por no tener la clasificación directa, pero vamos tras la clasificación en el palyoff”.

Es que el dolor de la derrota fue tal que hasta el presidente de la república se manifestó sobre el asunto: “La vida está hecha de esto, la lucha sigue y en marzo habrá más. Estamos acostumbrados a esto. Ya estuve con ellos (los futbolistas) y les dije que pasaremos, que en marzo habrá más y estaremos en Qatar“, sostuvo Marcelo Rebelo de Sousa en declaraciones publicadas por el sitio Récord.

Por el momento, Cristiano Ronaldo, capitán y máximo goleador del seleccionado, ha optado por el silencio ante ante los micrófonos como en las redes sociales, pese a que el día anterior al compromiso de este domingo se había manifestado optimista en un posteo: “Con la fuerza de los portugueses vamos a llegar a Qatar” había escrito.

