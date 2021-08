La tajante respuesta de Diego Simeone a quienes lo tildan de defensivo

El testimonio de Diego Simeone se defendió de las críticas

Fiel a su estilo, Diego Pablo Simeone defendió su forma de juego y criticó a los que lo tildan de defensivo. El entrenador del Atlético de Madrid, vigente campeón de la Liga de España, habló sobre cuáles son las variantes a las que apela para poder ganar y aseguró que eso es lo único que le importa al futbolista más allá de cuál sea el camino para conseguirlo.

En una entrevista con ESPN, el Cholo les respondió a quienes afirman que sus equipos no son ofensivos y esgrimió que “a uno lo etiquetan con que soy defensivo y nunca vieron un partido del Atlético Madrid. Pero dicen que el equipo es defensivo porque ya está instalado”.

Para Simeone, el futbolista busca el triunfo más allá de cómo lo consiga. “El jugador quiere ganar, no le importa cómo. El jugador juega para ese objetivo, no solo para jugar bien”, sentenció.

Sobre cuáles son los caminos para poder encontrar la victoria, el ex volante aseguró que “a veces pasa que no tenés un partido de excelencia porque el rival es mejor, o porque no tenés un buen día, entonces les digo a ellos que hay diferentes maneras de ganar. Ahí está el plan B y lo he utilizado, ¿cuáles son las formas? Como sea”.

El conjunto Colchonero, bajo la dirección técnica del argentino, consiguió su segunda Liga en la temporada pasada luego de la obtenida en la 2013/2014. En campeonato anterior fue el equipo que más partidos ganó (26) y el segundo más goleador (67), misma cantidad que el Real Madrid, aunque ambos detrás del Barcelona (85).

Simeone afirmó que "el jugador solo quiere ganar, no importa cómo" (EFE/atleticodemadrid.com)

Desde su llegada al elenco de la capital española en el ejercicio 2011/2012, en nueve de las diez temporadas integró el podio, salvo en la primera, cuando fue quinto. En el ámbito local se suman la Copa del Rey 2012/2013 y la Supercopa de España 2014.

A nivel internacional, alcanzó dos UEFA Europa League (2011/2012 y 2017/2018) y dos Supercopa de Europa (2012 y 2018). Aunque sigue en las retinas de todos los hinchas del Atlético de Madrid las dos finales de la Champions League que perdió frente al Real Madrid en la 2013/2014 y 2015/2016. No obstante, el idilio de la gente con el Cholo está intacto.

Luego de la coronación en la pasada Liga, el Atlético de Madrid arrancó con un triunfo en la presente edición. Fue con un 2-1 de visitante frente al Celta de Vigo, con dos goles del argentino Ángel Correa, el primero de alta factura. En este campeonato se sumó otro campeón de América con la selección argentina, Rodrigo de Paul.

En la segunda fecha, el elenco de Madrid recibirá este domingo (14.30) al Elche en el Estadio Wanda Metropolitano. Allí los dirigidos por Simeone buscarán su segunda victoria y mantenerse bien arriba en la tabla.

