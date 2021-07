Explotó la polémica en la Fórmula 1 por una nueva maniobra de Hamilton ante Verstappen: “Que me abucheen me da más energía”

* La última salida de Hamilton con Verstappen detrás

Luego de la hegemonía que cargó sobre su mochila durante los últimos años en la Fórmula 1, Lewis Hamilton está peleando contra una temporada verdaderamente complicada para revalidar el título a raíz del brillante comienzo que tuvo Max Verstappen. La batalla deportiva también se trasladó al plano mediático luego del violento accidente que protagonizó el neerlandés en el GP de Gran Bretaña en la fecha pasada tras un toque con el británico. Lejos de calmarse las aguas, la qualy del GP de Hungría tuvo un nuevo capítulo de la polémica.

El siete veces campeón mundial se quedó con la pole position, pero fue protagonista de un hecho que despertó las controversias en la última vuelta de la clasificación. Lewis se apuró en la salida de boxes y se colocó delante de Max en la calle de los pits cuando restaban poco más de dos minutos para el cierre de la Q3. El corredor de 36 años levantó el pie del acelerador y demoró más de la cuenta a los Red Bull Racing para saltar a la pista, ya que en sus espaldas también estaba Checo Pérez.

La lenta velocidad se mantuvo en la pista con la idea de evitar que su contrincante por la pole tomara ritmo y llegó a tal punto la situación que el piloto mexicano no llegó a cruzar la línea a tiempo para llevar a cabo su última vuelta clasificatoria. Para ese momento, Hamilton ya tenía el mejor tiempo.

Esta maniobra cargada de polémica le valió algunos abucheos desde las tribunas del Hungaroring en Mogyoród. “Nunca me había sentido tan bien con los abucheos. En todo caso, solo me alimenta, me da más energía, así que realmente no me importa”, dijo desafiante Hamilton ante las críticas de los fanáticos. “Fue una vuelta de clasificación increíble la última. Increíble trabajo en equipo de todos este fin de semana, tratando de hacer avanzar y con el auto desarrollándose constantemente”, agregó.

El problema, al fin y al cabo, quedó por fuera de los pilotos ya que Verstappen luego chocó puños con Lewis en las calles de boxes y aclaró: “Todo el fin de semana hemos estado un poco atrasados y se demostró de nuevo en la clasificación. No es lo que queríamos, pero todavía estamos en tercer lugar y veremos lo que podemos hacer”.

* El resumen de la qualy de Fórmula 1

Es cierto que lo sucedido no fue ilegal y hasta podría tomarse como una falla de Red Bull por salir tan tarde de los pits, pero de todos modos el hecho no quedó a un costado y sumó una nueva perlita a esta feroz batalla que mantienen las grandes estrellas de la F1 de esta temporada. Lewis, por lo pronto, sumó su pole 101.

Hasta acá, el neerlandés es líder de la tabla de pilotos con 185 puntos seguido por el británico que ostenta 177. El tercer lugar es de Lando Norris, de McLaren, con 113 y el cuarto lo tiene a Valtteri Bottas con 104. Hungría será la 11ª fecha de la Fórmula 1 teniendo en cuenta que Hamilton (4) y Verstappen (5) se repartieron la mayoría de los triunfos salvo por la victoria de Pérez en Azerbaiyán.

LA GRILLA DE LARGADA DEL DOMINGO

1- Lewis Hamilton (Mercedes)

2- Valtteri Bottas (Mercedes)

3- Max Vestappen (Red Bull)

4- Sergio Pérez (Red Bull)

5- Pierre Gasly (AlphaTauri)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Charles Leclerc (Ferrari)

8- Esteban Ocon (Alpine)

9- Fernando Alonso (Alpine)

10- Sebastian Vettel (Aston Martin)

11- Daniel Ricciardo (McLaren)

12- Lance Stroll (Aston Martin)

13- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14- Antonio Gioviniazzi (Alfa Romeo)

15- Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17- George Russell (Williams)

18- Nicholas Latifi (Williams)

19- Nikita Mazepin (Haas)

20- Mick Schumacher (Haas)

