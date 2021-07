Sebastián Villa no se presentó a entrenar en Boca: qué dijo Ameal sobre el futuro del delantero colombiano

* Jorge Ameal habló sobre la ausencia de Sebastián Villa

La bomba deportiva ya había explotado durante las últimas horas del jueves en Boca, pero en la mañana del viernes la historia vivió un nuevo capítulo: Sebastián Villa no apareció por el complejo de Ezeiza para entrenar a la par de sus compañeros y acentuó así sus medidas para presionar al club con el fin de ser transferido a Europa.

Mientras la institución resuelve qué camino seguir con el delantero colombiano, el presidente Jorge Amor Ameal decidió adelantarse a las consultas de los periodistas y abrió la conferencia de prensa de presentación del nuevo refuerzo –Juan Ramírez– con una aclaración sobre este tema: “Seguramente tienen interés por el tema Villa, pero el tema lo tiene el departamento jurídico nuestro. Estamos a la espera. No hay sanciones, no hay nada. Estamos trabajando en función de que esto se pueda resolver”.

Según los trascendidos, el Brujas de Bélgica presentó una oferta por su pase que rondaría los siete millones de dólares por su ficha pero desde La Ribera la respuesta no habría sido la que Villa esperaba. El Patrón Bermúdez, que también estuvo en la presentación de Ramírez, dio su mirada sobre el caso de su compatriota desde su rol en el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme: “Nosotros como Consejo de Fútbol estamos acá en nuestra función de rodear y compartir diariamente con nuestros jugadores de la mejor manera. Hacer nuestro trabajo administrativo y deportivo para que no les falte nada, para que estén al día, para que convivan bien con sus familias y tengan el mejor ambiente de trabajo. Las decisiones personales de cada jugador deben ser asumidas por ellos y no nos podemos hacer cargo”.

El conflicto explotó a horas de un partido crucial para el Xeneize luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro: el próximo miércoles 4 de agosto, en La Plata, enfrentará a River en el Superclásico que marcará los cuartos de final de la Copa Argentina.

El futbolista colombiano de 25 años llegó al club a mediados del 2018 cuando el club adquirió el 70% de su ficha. Cabe destacar que en las últimas semanas la Cámara Penal de Lomas de Zamora ratificó la elevación a juicio de la causa que pesa sobre el jugador por lesiones contra su ex pareja, Daniela Cortes.

Hace un tiempo, en la previa del reinicio de la acción en el semestre, el vicepresidente Juan Román Riquelme había advertido que no pensaba desprenderse de Villa: “Ojalá que lo tengamos todos los partidos a Villa, no pienso en venderlo. Que se prepare bien, que descanse y coma bien. Que haga una buena pretemporada entena. Ojalá entienda que cada vez tiene que asumir más responsabilidad y para nuestro equipo es muy importante. Villa es el mejor jugador de Argentina hace un año y medio, sin dudas. Tuvimos que aguantar que durante mucho tiempo decida mal, ahora los caga a baile y a goles a todos”.

