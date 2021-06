Clima de tensión en la NBA: Kevin Durant y PJ Tucker tuvieron un cara a cara que casi desata el caos en Bucks-Nets

Pese a la lesión de James Harden, los Brooklyn Nets hicieron valer su enorme poderío ofensivo en los dos primeros juegos. Sin embargo, luego que la serie se trasladara al Fiserv Forum, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo mostraron sus credenciales para quedarse con un áspero partido por 86-83 y decretar el 1-2 en las semifinales de la Conferencia Este.

Un partido caliente se vivió en Wisconsin. Un claro ejemplo fue el duro enfrentamiento que mantuvieron dos estrellas de la NBA, como lo son Kevin Durant y PJ Tucker. El tenso cruce se produjo a falta de 4:21 para la finalización del tercer cuarto. Tras una falta del ex Houston Rockets, el ex Golden State Warriors comenzó un fuerte intercambio de palabras con su rival y terminaron cara a cara, al borde de iniciar una pelea a golpes de puño si no hubiese sido por la rápida intervención de sus compañeros para separarlos.

El fuerte cruce entre Kevin Durant y P.J. Tucker (Photo by Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lo sucedido en el campo de juego no pasó desapercibido para los árbitros, quienes tomaron la decisión de sancionaron la jugada con doble técnica, una para cada jugador.

“Hemos podido competir y hemos involucrado a nuestros compañeros, hemos ayudado al equipo a ganar, y esperamos poder repetir en el cuarto partido”, sostuvo Giannis una vez finalizado el encuentro. El griego tuvo una destacada actuación, con 33 puntos, 14 rebotes y 2 asistencias.

Kevin Durant y P.J. Tucker protagonizaron fuertes encontronazos durante todo el partido (Credit: Benny Sieu-USA TODAY Sports)

Su principal ladero fue Khris Middleton, autor de la bandeja ganadora. El alero cerró una planilla de 35-15-1. “Llevamos en esto ocho años y sabíamos qué tipo de partido era”, comentó el europeo sobre el feeling que tiene con su compañero de equipo.

KD fue el gran responsable para que los Nets se mantengan en partido hasta los últimos segundos luego de un mal inicio (30-11 en el primer cuarto). Sumó 30 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y 1 tapón. Ante la ausencia de la Barba, el otro destacado en Brooklyn fue Kyrie Irving, con 22 unidades, 5 rebotes y 1 pase.

“Es interesante perder un partido por culpa de nuestro ataque. Ha sido un partido duro, y no hemos encontrado el ritmo. La defensa ha sido muy sólida”, analizó Steve Nash, entrenador del conjunto visitante.

El próximo duelo entre ambos será este domingo, desde las 16, nuevamente en Wisconsin. Luego la serie se mudará nuevamente al Barclays Center, el martes 15.

Vale destacar que el vencedor de esta serie se medirá en la final del Este ante el ganador del cruce que protagonizan los Philadelphia 76ers de Joel Embiid y Ben Simmons y los Atlanta Hawks de Trae Young (están 1-1).

