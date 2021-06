La estrella de cine para adultos Lana Rhoades contó su fallida cita con una figura de la NBA: “También invitó una ‘opción de respaldo’”

Lana Rhoades tuvo una fallida salida con la figura de los Nets

Lana Rhoades es una de las actrices más famosas dentro de la industria de la pornografía y su nombre llegó esta semana a los principales portales deportivos después de una confesión que realizó y que involucra a uno de los jugadores más importantes del baloncesto norteamericano. En el marco de un nuevo episodio del podcast Three girls one kitchen (Tres chicas una cocina) que ella conduce, se animó a contar detalles de lo que fue una velada fallida ocurrida hace poco tiempo.

La joven de 24 años reveló que tuvo la oportunidad de salir con una figura de la NBA, pero no quiso dar su nombre, aunque debido a sus posteos antiguos se pudo determinar que era un integrante de los Nets de Brooklyn y poco después la prensa local dedujo que se trata de Kevin Durant. Según comentó, la experiencia no terminó siendo lo que esperaba y no hubo una conexión entre ambos.

El basquetbolista la invitó a ver uno de sus partidos por los Playoffs de la actual temporada, por lo que Lana asistió como una fan de la franquicia de Brooklyn. Al terminar el encuentro, fueron a cenar: “El tipo que me invitó también invitó a una de las otras chicas. No es la primera vez que me pasa esto, donde me han invitado a una cita y también invitan a una ‘opción de respaldo’”.

Durante la comida, la actriz intentó acercarse a él para conocerlo con preguntas sobre su vida y su personalidad, pero no hubo manera de que el diálogo durara demasiado: “Simplemente no hicimos clic. Le pregunté sobre sus gustos, su opinión, y él dijo: ‘No tengo opiniones sobre nada, no tengo cosas favoritas’, y hablaba en serio y decía eso para cerrar la conversación...”.

Lana Rhoades fue una figura de la industria pornográfica

Debido a eso, la cita culminó demasiado pronto. “Terminamos la cena y se fue con ella. No me importó con quién se fuera. La cita fue realmente aburrida y no me importó lo que pasara después”, aseguró, antes de afirmar: “No era lo suficiente hot para mí”.

El encuentro finalmente no fue lo que ambos esperaban, e incluso Lana Rhoades duda sobre si el basquetbolista tenía en mente hacer un trío sexual, aunque nunca pudo aclararlo. Además, la noticia se viralizó de inmediato, justo días después del anuncio de que está embarazada.

Lana Rhoades hizo su debut en la industria pornográfica en 2016, con tan solo 20 años. La actriz de ascendencia checoslovaca comenzó una carrera que que le trajo muchos éxitos y galardones, como el premio AVN en la categoría “Mejor debutante” en 2017. Sin embargo, se alejó de la escena ese año. “Dejé de hacer porno mainstream hace probablemente dos años, y después, por un tiempo, no supe realmente lo que iba a hacer. Sentía que ya había hecho todo en la industria y también había mucho bullying ocurriéndome, así que ya no era un ambiente positivo para mí (...) Así que comencé a crear contenido para redes sociales y comencé a vender productos para la ‘mejoría masculina’”, contó la influencer a la revista AVN.

La actriz pronto comenzó su carrera como influencer y logró compartir su propio contenido desde sus redes sociales, además hace modelaje y es anfitriona del podcast 3 Girls 1 Kitchen. Actualmente, cuenta con 14.4 millones de seguidores en Instagram y más de un millón de seguidores en Twitter.

Por su parte, Durant es artífice a los 32 años de una postemporada espectacular durante la cual promedia por partido 32 puntos, 55% de campo, 50% triples (en 5,4 intentos), 7,3 recobres, 3,4 asistencias, 1,3 robos y 2,0 tapones. Además, los Nets ya están en las semifinales de la Conferencia Este y se imponen 2-0 en la serie contra Milwaukee Bucks. Del otro lado, Atlanta Hawks está 1 a 0 ante Philadelphia 76ers.

