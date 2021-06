Max Verstappen sonríe: el error de novato de Lewis Hamilton que le costó el liderazgo de la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) logró este domingo una sorprendente victoria en la loca carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, después de que un inoportuno pinchazo arruinase la carrera del hasta entonces líder Max Verstappen (Red Bull) y de que Lewis Hamilton (Mercedes) desaprovechase su oportunidad en la relanzada.

Todo saltó por los aires en el circuito urbano de Bakú cuando, a falta de cuatro vueltas, un reventón en el neumático trasero izquierdo en plena recta provocó que Verstappen, que se había hecho con el liderato de la prueba en la vuelta 13, se fuese contra el muro y se ondease la bandera roja en pista. Con ello, perdió toda opción de lograr su tercer triunfo del curso y defender la primera posición en el Mundial.

Dirección de Carrera descartó relanzar la cita detrás del coche de seguridad y todos los coches volvieron a la parrilla para afrontar una nueva salida y completar una única vuelta, que abrió las opciones para todos. Sin embargo, Hamilton, que partía segundo tras Pérez, en lugar de ser conservador para atar el liderato buscó adelantarle y se pasó de frenada, despidiéndose de sus opciones y devolviendo la alegría a un Verstappen que observaba todo desde garajes.

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - June 6, 2021 Mercedes' Lewis Hamilton in action during the race REUTERS/Anton Vaganov

En las imágenes se pudo apreciar el momento en cuestión. En pleno reinicio de la largada, el británico pisó el acelerador a fondo para intentar superar al piloto mexicano y tardó demasiado en aplicar el freno para tomar la curva, lo que provocó que se saliera de pista y cayera desde la segunda a la decimosexta posición en cuestión de segundos.

“Es difícil de explicar, pero después de la salida le he dado a un interruptor. No sabía ni que le había dado según avanzaba y no me han funcionado los frenos. Así que me he ido recto”, explicó el séptuple campeón del mundo en declaraciones a DAZN F1. “Pedí perdón al equipo porque han trabajado muy duro. Hubo un momento en el que teníamos todos los puntos, y al siguiente, ninguno. Es difícil pero volveremos más fuertes”, concluyó.

Con éste insólito error a dos vueltas para el final, el corredor de mercedes desperdició la oportunidad que tenía para sumar puntos. Si bien era complicadas sus chances de arrebatarle la victoria a Checo, el quedar dentro de los 10 primeros le hubiera permitido superar a Verstappen y liderar la clasificación general tras el accidente y el abandono del holandés.

Hasta el momento, con cinco podios el de Red Bull continúa siendo el primero en la tabla con 105 puntos, cuatro menos que el de Mercedes (101).

Hamilton desperdició una oportunidad de liderar la clasificación (Reuters)

Checo, en tanto y tras esa desafortunada acción, selló su primera victoria con Red Bull por delante del alemán Sebastian Vettel, que dio el primer podio a Aston Martin, y del francés Pierre Gasly (AlphaTauri). Por primera vez desde el Gran Premio de Austria de 2018, los Mercedes se quedaron sin subir al podio.

“Merecía ganar hoy y hubiera sido muy bueno para el equipo finalizar primero y segundo, aunque el triunfo es un fantástico resultado”, añadió Pérez, cuya historia de amor con el GP de Azerbaiyán sigue creciendo, tras haber logrado dos terceros puestos con Force India, en 2016 y 2018.

“Estoy muy feliz hoy, normalmente Bakú es una carrera un poco loca y lo siento por Max”, señaló el mexicano.





