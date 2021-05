Lautaro Martínez llegó a los 100 partidos con el Inter en la Serie A y lo festejó con un gol

El delantero argentino Lautaro Martínez marcó un tanto en la goleada del campeón Inter sobre Udinese por 5 a 1, que en el compromiso que significó su partido número 100 en la Serie A de Italia, en la que milita desde mediados de 2018.

El bahiense, de 23 años, marcó el 3-0 parcial de penal a los 10 minutos del segundo tiempo y llegó a las 17 conquistas en la temporada. Fue el segundo máximo anotador de su equipo en la campaña detrás del belga Romelu Lukaku (24), autor del quinto y último grito del duelo.

Los goles restantes del Inter fueron conseguidos por Ashley Young a los 7 minutos tras asistencia del Toro; Christian Eriksen a los 43 del primer tiempo y el croata Ivan Perisic a los 17 del segundo.

En Udinese jugaron como titulares los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra, responsable del descuento (34 minutos del complemento), de penal. También ingresó Fernando Forestieri.

La consagración del conjunto “neroazzurro” llegó cuatro jornadas antes de la conclusión de la temporada y cortó finalmente la hegemonía de Juventus, ganador de los últimos nueve campeonatos.

En la tabla de campeones de la primera división italiana, Inter ocupa el segundo lugar con 19 conquistas, detrás de Juventus (36) y por encima de su máximo rival, Milan (18).El equipo dirigido por Antonio Conte, invicto hace 22 fechas, lleva una campaña de 28 triunfos, 7 empates y 3 derrotas, con 89 goles a favor y 35en contra, en las 34 fechas disputadas.

Lejos de tomarse vacaciones, Lautaro Martínez se viajará rumbo a Buenos Aires para sumarse a la Selección para afrontar los próximos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar y la Copa América.

Argentina no juega desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando le ganó 2 a 0 a Perú, en Lima, con goles de Nicolás González y el ex delantero de Racing. El 26 y el 30 de marzo de este año debería haber jugado los clásicos ante Uruguay, en Santiago del Estero, y Brasil, en Recife, pero se suspendieron ante la negativa de los clubes europeos a ceder a sus futbolistas por los cuidados derivados de la pandemia de coronavirus. El regreso del camino hacia Qatar no será frente a esos rivales sino ante Chile y Colombia, el 3 y el 8 de junio, respectivamente.

Cinco días después del choque ante el equipo “cafetero”, Argentina volverá a enfrentar a Chile, en este caso en el partido inaugural de la Copa América, en el Monumental. El certamen continental representará para el equipo albiceleste la posibilidad de cortar la racha de 28 años sin títulos a nivel mayores. La última vez que Argentina celebró una competencia fue en la Copa América de Ecuador, en 1993.

El torneo continental se jugará entre los diez seleccionados de la Conmebol divididos en dos grupos de cinco equipos cada uno. Los primeros cuatro avanzarán a los cuartos de final. Qatar y Australia habían sido invitados a participar de la competencia, pero desistieron de hacerlo por los cambios en los calendarios producto de la pandemia. De hecho, la Copa debió haberse jugado el año pasado pero no fue posible por el Covid-19. Argentina integrará la zona A junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. En la zona B estarán Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.

