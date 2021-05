La Reserva de Boca se clasificó a la final con un gol de Luis Vázquez, el 9 que le pide pista a Russo

El compacto del partido entre Boca y Newell’s en el Centro de Entrenamiento xeneize

Boca le ganó 2-1 a Newell’s en la primera semifinal de Reserva de la Copa de la Liga y ahora aguarda por la otra llave que enfrentará esta tarde a River y Sarmiento de Junín. El equipo dirigido por Sebastián Battaglia sacó diferencia gracias a dos pibes que piden pista en Primera: Exequiel Zeballos y Luis Vázquez (Balthazar Bernardi, en contra, había igualado transitoriamente el match).

En la lluviosa mañana en el Centro de Entrenamiento que Boca posee en Ezeiza fue el Changuito Zeballos el que abrió la cuenta luego de un error en la salida leprosa y la captura de un rebote en el área que no desaprovechó. Anteriormente Balzi había tenido el 1-0 para los rosarinos con un mano a mano en el que remató por encima del travesaño.

Los Rojinegros llegaron a la igualdad en el complemento gracias a una desinteligencia en el fondo entre los centrales y el arquero. Balthazar Bernardi en contra marcó la paridad en el match. El duelo estaba para cualquiera pero el optimismo de Vázquez, quien presionó la salida en el fondo rival, se llevó la pelota y definió ante Barlasina decretó la diferencia definitiva. El atacante de 20 años que ayer estuvo en el banco de suplentes de Boca en el empate sin goles en la Bombonera ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores llegó a 13 goles en 9 duelos por el campeonato de Reserva y es el máximo artillero del certamen.

Sobre el final la visita se quedó sin ideas y el Xeneize no pudo liquidarlo, por eso sufrió hasta el final. Ahora los muchachos de Battaglia aguardan por un rival y la designación de la fecha de la final que en un principuo se iba a llevar a cabo el próximo fin de semana pero por las restricciones impuestas por el Gobierno (9 días consecutivos de confinamiento) recién se disputará pasado el 30 de mayo.

Boca formó con Ramiro García; Eros Mancuso, Balthazar Bernardi, Nicolás Valentini, Agustín Sandez; Pedro Velurtas, Ezequiel Fernández, Gabriel Vega; Exequiel Zeballos, Luis Vázquez e Israel Escalante (ingresaron Aaron Molinas, Juan Pablo Cabaña, Kevin Duarte y Franco Cáceres). Newell’s alineó a Williams Barlasina; Lucio Urquia, Felipe Coronel, Juan Freytes, Martín Luciano; Mateo Maccari, Marcos Benítez, Marcos Portillo, Guillermo Balzi; Genaro Rossi y Jeremías Pérez Tica (entraron Misael Jaime, Román Bravo, Nazareno Funez, Joaquín Messi y Nicolás Aires).

LA PALABRA DE LUIS VÁZQUEZ

· “Si hago las cosas bien en Reserva tanto como en Primera, entrenar y dar todo lo máximo, tengo alguna chance de estar concentrado e ir al banco o no. Toman las decisiones los de arriba, yo trato de estar a disposición”

· “Si me toca voy a tratar de disfrutarlo y dar todo como hago en cada partido que me toca jugar. Y si no, bueno, alentar a mis compañeros que creo que son muy buenos, te aconsejan mucho”

· Los festejos: “Trato de hacer lo que me sale en el momento en que hago el gol, no tengo ningún festejo fijo ni nada. Cuando me toque en Primera y haga un gol voy a festejar rengueando por mi viejo, que le dicen Rengo y siempre me lo pide”.

SEGUIR LEYENDO: