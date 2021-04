Las desopilantes reacciones de Oscar Ruggeri al ver cómo están en la actualidad los delanteros a los que tuvo que marcar en los Mundiales del 86 y el 90

Óscar Ruggeri se sorprendió al ver el estado actual de los jugadores que marcó en 1986

Pasaron casi 34 años del Mundial celebrado en México 1986 y los protagonistas del evento van envejeciendo lentamente. Óscar Ruggeri, usual panelista del programa ESPN F90, sintió la nostalgia luego de que Sebastián Vignolo estrenara una sección en la que le mostraron fotos de cómo están en la actualidad los futbolistas que tuvo que marcar cuando salió campeón del mundo.

El primero en aparecer en pantalla fue el alemán Dieter Hoeness, quien cumplió 68 años a inicios de este año. “¿Sabés lo que era cuando jugaba? Pobre hombre, los piñones en los riñones que le pegué. Como 1.95 medía, no podía mirar para adelante cuando lo marcaba”, arrancó el Cabezón sobre el actual manager del Hertha de Berlín. Y el Pollo buscó pinchar al ex defensor: “La plata que tiene este, empresas en toda Alemania. ¿Vos cambiarías la Copa por tener su fortuna?”.

Ruggeri, convencido, respondió: “Ni loco, con mi trabajo estoy bien. Además, sabés cómo debe tener la cabeza. De generar más, generar más. Igual para mí el de la foto no es. Cuando entró en la final Bilardo estaba loco para que lo marcara yo al cejudo, un animal”. El siguiente en aparecer en la pantalla fue el volante surcoreano Park Chang-sun, quien anotó un golazo frente a Argentina en la fase de grupos de dicho Mundial.

Park Chang-sun, Dieter Hoeness, Óscar Ruggeri, François Omam-Biyik y Jan Ceulemans

“¿Éste es el 9? Les ganamos 3-1... ¡Ah es el del golazo! Que bomba metió. ¿Este es Park? Me están cargando, no puede ser. El de la foto tiene 80, 90 años. A mi Bilardo me dijo que marcara al 15 que era el más alto de la cancha, así que no fue responsabilidad mía el gol”, explicó Óscar generando risas de todo el estudio. Y cerró sin poder creer a quién le estaban mostrando: “¡Poneme al de verdad!”.

El siguiente en la lista fue el camerunés François Omam-Biyik: el delantero que anotó el único tanto en la derrota de Argentina frente al país africano en el primer partido de Italia 1990. “Éste está bien. Éstos no se arrugan, de verdad. Cuántos años puede llegar a tener pero tiene partido en la frente, le deben haber cabeceado”, comenzó el Cabezón sobre el ex futbolista. A continuación, a pedido de los presentes, apareció una foto del compatriota Roger Milla. “¡Le falta el 9 de punta!”, exclamó Ruggeri al ver que le faltaba un diente.

Para cerrar, Oscar pidió a la producción al belga Jan Ceulemans: “A este marqué. ¡Mirá que flaquito era! Jugaba sin canilleras, pero era obligatorio si mal no recuerdo”. Lamentablemente para el ex defensor argentino, se quedó sin tiempo de programa y se quedó con las ganas de ver cómo está el delantero oriundo de Lier hoy en día.

