Alejandro Fantino explicó por qué dejará de hacer su programa con Ruggeri, Closs, Latorre y Simón

Fantino anunció que no saldrá más el programa

“Hoy va a ser el último programa”. Con algo de pesadumbre, Alejandro Fantino inició así la última emisión de ESPN FC, programa que reunió a algunas de las voces más importantes del canal. Compartiendo mesa con Oscar Ruggeri, Mariano Closs, Diego Latorre y Miguel Simón, el conductor anunció que la señal había decidido finalizar el ciclo que había comenzado el año pasado por una cuestión de cuidado sanitario. A partir de la próxima semana, Fantino sumará una edición más de FC Show.

El canal decidió conformar burbujas de trabajo y es por eso que se disolvió el programa que reunía a integrantes de otros contenidos: “El FC se discontinúa. Es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario. La lógica es que mide y gusta. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones. Le va bien a la señal y la gente se enganchó”.

Y luego Fantino respaldó la determinación que tomaron las autoridades: “El concepto de burbuja es brillante, cómo lo aplica esta señal. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo. Ruggeri trabaja a la tarde, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata. Diego lo mismo. Tenemos que laburar con burbujas, todos trabajamos con nuestra gente. Se supone, Dios no lo permita, que no haya ningún contagio en la burbuja de la tarde. Si hubiese uno acá, frenás todos los demás programas”.

Vale recordar que Fantino también conduce un programa en América TV, a la vez que Closs conduce un ciclo al mediodía en ESPN y relata (en la mayoría de los casos en dupla junto a Latorre) en los estudios los partidos de copas internacionales y Champions League. Miguel Simón, aunque narra muchos encuentros desde su casa, es otro que está implicado en el fútbol del exterior (Champions y ligas europeas).

“El concepto de estar charlando y debatiendo 7 ú 8 ya no tiene razón de ser. No estoy triste ni apenado, al contrario, me da mucho orgullo y fue hermoso el reencuentro con ustedes. Ojalá que podamos volver en un tiempo, cuando esto pase y si está la Copa América”, cerró Fantino. Cabe destacar que la Conmebol sigue adelante con los preparativos para la realización de la Copa América que tendrá como sedes a Argentina y Colombia a partir del mes de junio.

“Este es el final de la primera temporada. Hay parates, descansos”, analizó Miguel Simón dejando la puerta abierta para que el ciclo vuelva a emitirse una vez que el contexto sanitario sea acorde. “La pasamos tan bien acá. Está difícil la situación, todo sabemos que está complicada, que hay que cuidarse. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a encontrar en un tiempo cuando esto pase?”, abrió el debate a sus compañeros el propio Fantino.

“Es rara la situación. Es linda pero es rara. Me toca a mí un día más en la semana que vengo haciendo en la semana, pero también me acabo de poner a pensar me es triste porque me gusta estar con ustedes. La paso bien”, reconoció el conductor semanal. “Con semejante mesa, tampoco te da mucha felicidad tener tres compañeros en lugar de seis compañeros. Es una mesa muy amplia físicamente para que seamos pocos”, se sumó Simón sobre la gran mesa redonda que al comienzo tuvo muchos más integrantes pero que debieron reducirse los protagonistas para cumplir con los protocolos.

“Para mí es un desafío. Yo estaba más acostumbrado a lo estructurado. Ya a partir del segundo o tercer programa, pasó a ser un desafío saber qué podía tocar Alejandro y qué responder en determinadas situaciones y en cada tema. Es muy interesante como desafío periodístico”, reconoció el relator Miguel Simón, quien al comienzo de la producción había tenido un incómodo cruce con Fantino. “Me parece que está bueno decírtelo públicamente: yo te pido disculpas por mi mala reacción con vos”, le dijo el conductor sobre aquel suceso que se había viralizado. Simón, a su vez, tendrá un nuevo programa con Latorre en la señal.

En los minutos finales de ESPNFC, los integrantes del envío retomaron el tema: “¿Cuándo nos volvemos a encontrar nosotros? Porque ustedes son bichos raros. Quiero agradecerles a ustedes. Les aviso rápido: es así, realmente es así, crean que es así. Es una cuestión de cuidarnos. Es una empresa re contra seria que cuida a su gente. Son burbujas, no podemos jugarnos a estar permanentemente cruzando de programa a programa y que mañana queden aislados varios compañeros. El país está muy complicado, la situación lo amerita. Si esto mejor como todos creemos, les diría que para dentro de un par de meses volvemos a estar acá”.

Según las informaciones de los últimos partes oficiales, las muertes por COVID-19 en Argentina aumentaron un 72% en la última semana: pasó de una media móvil de 217 a una de 373. El 26 de abril hubo 18.793 nuevos contagios y se contabilizaron 443 muertes en todo el territorio nacional.

SEGUIR LEYENDO: