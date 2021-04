La filosa crítica de Chilavert a Ruggeri por su participación en un video promocional de Showmatch

Se dio otro capítulo de la rivalidad Ruggeri vs. Chilavert

Se produjo un nuevo round del duelo José Luis Chilavert vs. Oscar Ruggeri. Esta vez, el paraguayo le apuntó en Twitter al ex defensor campeón mundial con la selección argentina en México 1986. Fue luego del video donde el Cabezón aparece con el presidente de San Lorenzo y conductor televisivo, Marcelo Tinelli, y los hermanos Romero en un adelanto de la apertura de Showmatch.

Ruggeri aparece con el uniforme de policía y donde se dispone a controlar a los gemelos Óscar y Ángel Romero, quienes están arriba de un auto. A modo de chiste el actual panelista de televisión les pide los papeles del vehículo y también que se pongan el tapabocas. Además, cuando les requirió los documentos, les aclaró que no se los cambien.

La crítica de Chilavert no tardó en llegar y fue con munición gruesa: “Qué bajo has caído Ruggeri. De payaso mediático en ESPN a ser embajador de la ‘Corrupbol’ y ahora títere de Tinelli que te trató de DT cometero. Tan mal estás, siempre hablás de ética y moral”.

Su reacción no fue solitaria pues hubo muchos hinchas del Ciclón que también rechazaron el video. Es que el club azulgrana perdió el repechaje ante el Santos para ingresar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y el aliciente quedó en la Copa Sudamericana donde compartirá el grupo A con otro equipo argentino, Rosario Central.

Ruggeri y Chilavert fueron compañeros en Vélez a principios de los años noventa y hasta pelearon por el título del Torneo Clausura de 1992, que quedó en manos del Newell’s de Marcelo Bielsa. Luego el oriundo de Corral de Bustos emigró al Ancona de Italia y cuando volvió al fútbol argentino para jugar en San Lorenzo, empezaron los chispazos con el arquero-goleador.

Más tarde se volvieron a encontrar en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994, donde Ruggeri durante un Argentina-Paraguay, le tiró manotazos a Chilavert y tuvo un encontronazo con el recordado Roberto Cabañas. Ese día la albiceleste ganó 3-1 con nueve futbolistas luego de dos expulsiones: una fue de ellas fue la de Ruggeri.

Aunque las diferencias entre ellos detonaron una noche de agosto de 1996 en un partido donde Vélez fue local ante San Lorenzo y el ex defensor intentó agredir al paraguayo, quien años más tarde admitió que lo salvó el grito de un compañero de Ruggeri, Claudio Rivadero, que le dijo a Oscar “¡Partilo!”. Panchito también tuvo sus cruces en la cancha con Chilavert. En esos años el choque entre ambos equipos tomó temperatura porque fueron animadores de los torneos locales.

“Somos el agua y el aceite. Algún día, si lo encuentro por la calle se van a enterar por la prensa lo que le ocurre. Ellos dicen que hay que sopapear a los Romero. No hay que ser guapo en la TV, hay que serlo en el momento”, sentenció Chila hace poco tiempo cuando Ángel Romero quedó en el ojo de la tormenta, señalado por la interna en San Lorenzo.

Marcelo Tinelli grabó la apertura de Showmatch con Oscar Ruggeri

En tanto que Ruggeri llegó a elogiarlo al guaraní. “Es ganador. Y qué, ¿no lo voy a reconocer? Por más que no estamos bien. Terrible ganador el tipo en la cancha”, declaró. Luego El Cabezón, en un momento de reflexión donde reconoció que ya no quería pelearse con nadie, redobló la apuesta y hasta reconoció que “si me ponés a Chilavert al lado y me pongo a hablar. Pero a charlar de verdad, no a tirarle chicanas. A recordar como éramos de compañeros”.

Lejos de levantar la bandera blanca y acompañar ese pedido de paz, Chilavert fue contundente: “lo que manifieste Ruggeri a mí no me preocupa para nada. Al contrario. Esa historia no me preocupa. Cada uno se puede manejar en su vida como quiere. Me preocupan cosas mucho más serias. Lo que pasó en el fútbol, para mí se termina en el fútbol”.

Ruggeri vs. Chilavert, un duelo que empezó hace casi 30 años y todo parece indicar que contará con nuevos rounds.

