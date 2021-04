La frase con la que Carlos Tevez les marcó la cancha a los juveniles de Boca tras otra gran actuación por Copa Libertadores

Boca logró un importante triunfo ante Santos y sigue firme en la Copa Libertadores. Con goles de Carlos Tevez y Sebastián Villa, el Xeneize venció 2 a 0 en la Bombonera y tiene puntaje perfecto en las dos fechas que se disputaron por el Grupo C.

Carlitos volvió a tener una gran actuación y marcó un tanto histórico para su cuenta personal. Es que con el gol ante el Santos, el capitán superó a Juan Román Riquelme y lo bajó del top 10 de los máximos goleadores de Boca (93 contra 92).

Además, con 22 conquistas, Tevez quedó a solo tres goles de alcanzarlo a Román, que es el top scorer por Copa Libertadores con 25. Martín Palermo, con 23, es el segundo en la lista que cuenta los tantos por el certamen internacional.

La alegría de Carlos Tevez luego del triunfo de Boca ante Santos, con un gran récord personal (Twitter)

“Hoy arrancamos a consolidarnos y eso es importante !!! Ganar partidos seguidos hace que ganes confianza. Ahora más que nunca, hay que mantenernos unidos!! VAMOS BOCA”, escribió el Apache en su cuenta de Twitter tras el partido.

No fueron sus únicas palabras, ya que en el campo de juego, Tevez mostró una vez más su liderazgo y les marcó la cancha a los juveniles de Boca, que volvieron a tener una gran actuación. Sobre todo el mediocampo conformado por Agustín Almendra, Cristian Medina, Alan Varela, que se afianza cada vez más.

“Ellos son los que nos están llevando a nosotros. Hay que apoyarlos a los chicos, encaminarlos y aconsejarlos para que ahora solamente coman, duerman, descansen y jueguen, nada más. Después va a haber momentos para que puedan disfrutar” , expresó Carlitos.

Tevez también analizó el triunfo y habló de su momento personal. “Me siento bien. Ganamos bien, corrí y la verdad que me siento muy bien. Hoy empezamos a consolidarnos y eso es importante. Ganar partidos seguidos hace que se agarre más confianza, y eso es bueno”.

Para terminar, sobre el récord de goles con el que superó a Riquelme, consideró: “No estoy muy atento a las estadísticas porque la verdad que juego, me justa jugar. Todos saben la admiración que le tengo a Román, pero eso no quiere decir de que uno no esté enfocado y esté metido realmente en el partido y que gane Boca”.

