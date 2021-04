Cristian Traverso confesó que obligó a Carlos Bianchi a hacer un cambio en un partido de Boca

El ex defensor reveló una anécdota en la que se negó a salir a la cancha





Cristian Traverso, quien logró 7 títulos con Boca entre 1998 y 2004, sorprendió con una anécdota que reveló la relación que mantuvo con Carlos Bianchi durante sus días en el Xeneize.

“Yo un día me saqué conmigo mismo. Me habían echado en un partido de la Copa Libertadores y el domingo jugábamos contra Lanús. Fue en el 2000. Venía mal, estaba calculando fuera de timing. Y en el primer tiempo, ya tenía amarilla. Entonces, internamente dije: en la primera, me van a echar. Y si me expulsan otra vez, ya está; no juego nunca más. Entonces llegué al vestuario, me saqué los botines y me negué a seguir”, explicó el ex volante en TyC Sports sin omitir ningún detalle de lo sucedido. “Carlos me decía que me quede, pero obligué a Bianchi a hacer un cambio”, continuó.

A pesar de la insistencia del entrenador, el ex defensor se negó a salir al campo de juego. Y su recuerdo lo relacionó con la actualidad del equipo de Miguel Ángel Russo: “Me pasó la de Varela el otro día, viste que el árbitro (Silvio Trucco) lo perdonó. A mí me perdonaron y pensé que en la próxima me iban a echar. Se me había salido la cadena y no había forma de que volviese a jugar”.

Aquella situación se dio en el empate (1 a 1) frente al Granate, válido por la tercera fecha del Clausura del 2000. Traverso había sido expulsado en el compromiso previo contra el Blooming, cuando el conjunto del Virrey cayó por 1 a 0 en la altura de Bolivia en el inicio de su camino en el torneo internacional, que luego se terminaría adjudicando en la final ante Palmeiras.

El próximo domingo, Boca se medirá con Lanús en un duelo clave en la lucha por clasificar a la fase final de la Copa de la Liga que se jugará a las 10 de la mañana en La Bombonera. Una ironía del destino que difícilmente se repita, dado que es prácticamente imposible imaginar a un jugador exigirle al entrenador su salida del equipo.

Ayer, la entidad porteña y la Conmebol homenajearon en sus redes sociales a Carlos Bianchi, por el festejo de su cumpleaños. El DT que sopló las 72 velitas es el estratega más ganador de la historia xeneize y de la Copa Libertadores.

El Virrey conquistó cuatro ediciones de la Libertadores (tres con Boca y una con Vélez) y su notable palmarés internacional se completa con tres Intercontinentales (dos con el club boquense y una con el Fortín). También logró cuatro torneos de Liga local con el elenco de Villa Luro y cuatro con el Xeneize.

En las sedes de ambos clubes el técnico tiene una estatua con su imagen en agradecimiento al gran legado que dejó grandes recuerdos en esas instituciones. Mientras tanto, el Virrey se encuentra en su casa de Barrio Parque junto a su esposa Margarita, con los cuidados lógicos por la pandemia de coronavirus.

SEGUIR LEYENDO