Marcelo Gallardo, sin filtro: el pedido para Borré, el “respeto” de los rivales a River y la situación que lo “volvería loco”

Marcelo Gallardo se fue tranquilo a pesar de firmar otro empate sin goles que bien podría complicarlo en la Copa de la Liga. River mostró el funcionamiento que él pretende ver de su equipo y, más allá de la falta de gol en estas dos presentaciones, el DT está feliz por mantener un estilo de juego y así lo expresó tras el 0-0 ante Arsenal en Sarandí.

“Lo vi bien a River. No me voy preocupado porque vi a un equipo que sabe a lo que juega más allá de lo que presente el rival. Creo que nosotros buscamos todo el tiempo con nuestra idea y nuestras formas. Nos faltó el gol, concretar las cinco o seis claras que tuvimos. Hubo muchas aproximaciones que terminaron con malas decisiones, pero en definitiva creo que se vio a un equipo en el campo que sabía totalmente lo que quería hacer. Hoy generamos más que contra Racing”, planteó el Muñeco ante las cámaras de ESPN.

Si bien está segundo, integra un lote de seis equipos que apenas se dividen por un punto y un traspié podría complicarle la clasificación a la Fase Final del certamen. Al ser consultado por algunas críticas por su rendimiento en los torneos locales a lo largo de sus años en el Millonario, Gallardo sacó una interesante reflexión: “Me volvería loco no jugar a nada. Me sacaría de lugar no tener identidad, una idea clara. Eso sí me volvería loco. Pero lo demás no. Eso me haría muy mal, no me sentiría bien claramente. Si veo que no tengo esa respuesta desde el mensaje y desde el funcionamiento, entendería que después de tanto tiempo ya no debería estar”.





El DT que está marcando una era aseguró que los rivales no le tienen “miedo” como algunos analistas plantean, pero sí hizo una diferenciación sobre lo que ocurre: “No nos tienen miedo, nos tienen respeto, pero no porque lo decimos nosotros. Los mismo rivales son los que te lo muestran en cada declaración, en cada postura que tienen hacia nosotros. Pero no creo que haya temor en el fútbol argentino. El jugador argentino es muy valiente y tiene un espíritu para competir más allá que en algunos casos sienta que hay inferioridad por la calidad. Pero temor no. Sí hay un cierto respeto por una idea”.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE GALLARDO

Marcelo Gallardo habló tras el empate sin goles contra Arsenal (FotoBaires)

• El mensaje para Borré: “Mientras él no esté confundido y yo no lo vea confundido, va a seguir teniendo sus posibilidades. Después él decidirá. Él va a decidir cuando termine y él lo debería comunicar así ya ustedes no hablan demasiado del tema . Él va a resolver cuando termine el campeonato. Pasa que se habla mucho de su situación y es normal, porque es un jugador importante para nosotros. Si le toca irse, lo deberá resolver en el momento que termine su vínculo con nuestra institución que es el 30 de junio”.

• Por qué hay falta de gol: “Pasa por las situaciones que por ahí se presentan y no somos tan efectivos. Un gol nos abre. Estos dos últimos partidos no lo pudimos hacer, pero no me inquieta. Cuando nosotros hacemos goles, hacemos muchos. Y cuando te agarra una racha de dos partidos sin convertir, me preocupa más lo que generamos en el juego. Me dejan tranquilos las formas y las ideas. Es muy claro: somos un equipo que intenta y que busca, por un lado o por el otro. A veces se presentan situaciones como las de hoy que tuvimos seis claras y no fuimos precisos. No me voy conforme con controlar el partido, pero sí con la fórmula, con la búsqueda”.

• Por qué no está enojado con el partido: “ No estoy enojado porque cuando veo que el equipo funciona no tengo por qué estar enojado . Me gusta que podamos tener el control con una idea de juego más allá de lo que presenta el rival. En eso me sentí tranquilo. Intentamos, buscamos. Después se puede dar o no el resultado, pero la búsqueda está bien”.

• El nivel de River: “Hoy me gustó como jugó River. Si tenés el dominio total del partido en una cancha chica, que de por sí es incómoda y siempre se nos hace difícil jugar acá... El rival te pateó dos tiros al arco de media distancia y vos tuviste el control, aproximaciones, cinco o seis jugadas de gol . No me puedo ir disconforme con el juego, sí con el resultado. Pero de merecimientos no vivimos ”.

• El torneo local: “Si terminara dentro de dos semanas, me preocuparía. Pero faltan muchos partidos. Aquel que gane dos o tres partidos se va a poner ahí. Nadie, salvo Colón en nuestra zona que sacó una gran cantidad de puntos, los demás ganan, pierden o empatan. No hay mucha diferencia. Después podemos evaluar desde el juego, pero no vamos a ser merecedores de ganar este torneo por el juego”.

SEGUIR LEYENDO: