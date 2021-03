Fórmula 1: crece la tensión por la polémica maniobra entre Verstappen y Hamilton que definió el GP de Bahréin a tres vueltas del final

Lewis Hamilton se quedó con el primer GP de la temporada (Reuters)

La nueva temporada de Fórmula 1 comenzó al rojo vivo después de que Lewis Hamilton y Max Verstappen protagonizaran una lucha mano a mano por el primer puesto en el GP de Bahréin. La pugna por la punta alcanzó su punto más álgido sobre el final e incluso se decidió por una polémica maniobra en la que el holandés tuvo que devolverle su lugar al británico para no ser sancionado.

En la vuelta 53, Max atacó a Lewis en la recta principal. Al llegar a la primera curva, el heptacampeón mundial se abrió hacia la izquierda y se defendió bien. En la siguiente recta el de Red Bull se le puso a la par y al llegar a la curva superó al hombre de Mercedes, aunque para hacerlo transitó por una zona que es una extensión del circuito y donde no están permitidas las superaciones.

Una vez en el primer lugar, Verstappen recibió el mensaje de su equipo donde le avisaron que debía devolverle la posición a Hamilton, ya que caso contrario recibiría una sanción de cinco segundos.

“¿Por qué tuvimos que devolverle la posición? No hay una razón”, fueron la pregunta que soltó por radio el joven piloto neerlandés, quien una vez fuera del monoplaza volvió a hacer referencia sobre el tema: “Es una lástima. Hay que ver la parte positiva. Estamos peleando adelante y es muy lindo arrancar así el campeonato”.

El altercado no quedó allí, y fue el director de carrera, Michael Masi, el que se pronunció sobre el caso: “Si un adelantamiento tiene lugar con un coche fuera de pista y obtiene una ventaja, una ventaja duradera, iría a la radio para decirle al equipo que renuncien inmediatamente a esa posición, y eso quedó muy claro”, haciendo referencia a lo que se habló en la reunión que mantuvieron con los pilotos en la previa.

“De hecho, Red Bull recibió una instrucción inmediata por mí mismo de que renunciara a esa posición como se indica en el Reglamento Deportivo, lo cual hicieron. Así que no fue por exceder los límites de la pista, fue por obtener una ventaja duradera al adelantar a otro coche fuera de la pista”, sentenció.

Hamilton y Verstappen pelearon por la primera posición hasta el final (Reuters)

Lejos de esquivar el tema, el director de Red Bull, Christian Horner, cuestionó el hecho de que Hamilton se salió muchas veces de pista en esa parte del trazado, aunque no haya sido para adelantar a un rival.

“Fue frustrante. Pudimos ver que Mercedes usó esa parte de la pista. Le preguntamos a Race Control si nosotros podíamos, porque hay una ventaja de dos décimas al usar esa parte del circuito y Mercedes lo hizo vuelta tras vuelta”, señaló.

“Esto siempre va a ser polémico, así que necesitamos un criterio consistente. No puedes decir que está bien usarlo en carrera, pero no puedes adelantar: debe ser blanco o negro, no debe estar sombreado en gris”, señaló. Esto recién comienza





