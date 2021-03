“Odio ser segundo”: las confesiones de Valtteri Bottas sobre su sufrida relación con Lewis Hamilton

Lewis Hamilton cosechó los últimos cuatro títulos consecutivos con Mercedes (Foto: Reuters)

“Odio ser segundo”. La frase de Valtteri Bottas con respecto a la situación que está atravesando en Mercedes desde su arribo en 2017 resuena entre las paredes de los talleres de la escudería y se pierden en el aire sin llegar a los oídos de los principales personajes del equipo.

Aquellas tres palabras, sin embargo, sirvieron para que Drive To Survive, la serie de Netflix sobre la intimidad de la Fórmula 1, retratara el dolor que siente el piloto ante la hegemonía de Lewis Hamilton, su compañero en la Flecha Plateada y su principal oponente.

“¡Fuck, fuck, fuck!”, fue lo primero que salió de la boca de Toto Wolff dirigido al periodista que le consultó por la rivalidad entre ambos y el hecho de que se ponga al británico por encima del finlandés.

Tanto el directivo austriaco, como la escudería en general, conocen de primera mano lo que es tener un enfrentamiento entre sus dos pilotos, después de lo ocurrido con Nico Rosberg en 2016. Hoy, ambos corredores mantienen una calma competitiva gracias a la personalidad de Bottas.

Desde su llegada a Mercedes en 2017, Bottas se sintió a la sombra de Hamilton (Reuters)

“Tener a Lewis como compañero de equipo es probablemente lo más difícil que se puede tener. Los dos conductores en realidad son muy diferentes. No se trata de elegir entre ellos, sino de que se respeten. Lewis es mucho más extrovertido y Valtteri es más introvertido, típica personalidad finlandesa. Tener personalidades distintas es un punto fuerte en el equipo, siempre y cuando nuestros objetivos sean los mismos”, explicó Wolff durante el capítulo 3 (No soy tonto) de dicho documental.

Mientras el director de Mercedes se centra en los buenos resultados que estuvo teniendo el equipo, dentro de la escudería parece haber algo que no anda del todo bien, sobre todo después de lo que ocurrió en el GP de Rusia hace tres años atrás.

“Bottas ha sido un caballero por dejarme pasar”, reconocía Hamilton después de triunfar en el Gran Premio de Rusia del 2018. “Valtteri ha sido un auténtico caballero. Puedo entender lo difícil que ha sido para él, que merecía la victoria. Ha sido trabajo de equipo”. En aquel entonces, el finlandés había realizado una acción estratégica obligada por los directivos que difícilmente se hubiera cumplido si su compañero continuaba siendo Rosberg.

“En Sochi en 2018 fue una carrera dura. Fue difícil de aceptar. Estaba muy molesto. La verdad, estaba pensando ‘¿Por qué hago esto?’ Incluso estaba pensando en renunciar, en rendirme. Justo después de esa carrera dije que no lo volvería a hacer”, confesó Bottas en la nueva temporada de la serie en cuestión. “Después de allí, me di cuenta que debía aprovechar todas las oportunidades”, agregó.

El finlandés se mostró deseoso de ganar un título de Fórmula 1 (Reuters)

Y así fue. Tras terminar en el quinto puesto en la tabla general del 2018, Bottas acabó segundo en los dos mundiales siguientes, persiguiendo a su compañero de equipo, quien supo defender el título durante cuatro años consecutivos, que podrían haber sido siete, si en el medio no hubiera aparecido Nico Rosberg.

“Es importante tener el apoyo de tu compañero de equipo”, reconoció el siete veces campeón mundial. “Hubo un periodo durante el que mi compañero de equipo fue mi mejor amigo, pero cuando trabajas toda tu vida para ganar y solo uno de los dos puede hacerlo, se genera mucha fricción”, deslizó sobre aquel 2016 en el que se vio resignado a quedar en segundo lugar con tan solo cinco puntos por detrás del alemán (385 unidades), que pasó de ser su mejor amigo a uno de sus mayores enemigos deportivos.

“Para ganar un campeonato mundial dediqué toda mi vida a ello y para mi es aún más dulce que fuera a Lewis al que pudiera vencer”, afirmó Rosberg, que accedió a hablar con Netflix después de que en la segunda temporada mostraran las imágenes de la dura lucha que hubo entre ambos a lo largo de aquel año. “Es bastante único en el deporte que tu compañero de equipo sea tu principal oponente. Con Lewis fue demasiado lejos”, aseguró, con una sonrisa que todavía perdura en su rostro cada vez que recuerda esos momentos.

Toto Wolff aseguró que la llegada de Bottas le hizo muy bien al equipo (Reuters)

De perfil bajo y buenos resultados, el finlandés pasó de Williams a Mercedes al año siguiente para cubrir la partida de Rosberg, y tras hacerlo el director de la escudería alemana explicó: “Nico nos hizo enfrentarnos a una situación muy complicada y fue difícil encontrar al piloto adecuado, pero nos tomamos el tiempo necesario para decidir y, finalmente, conseguimos el hombre adecuado para el equipo”.

La labor de Bottas, en silencio y respetando las tareas que se le asignaron, le dio muy buenos resultados al equipo a tal punto que renovó su contrato con Mercedes y continuará siendo el piloto de la Flecha Plateada en este 2021. Pero, ¿acatará nuevamente las reglas?

“Sé a lo que aspiro y de lo que soy capaz, y Lewis sabe lo mucho que deseo la victoria y mi primer título”, reconoció.

No es la primera vez que Valtteri abre su corazón para mostrar lo complicado que es convivir con Lewis Hamilton. Hace un año atrás, también se refirió con crudeza sobre el tema: “Cuando Lewis me vence es como si me apuñalara. Soy más un piloto de apoyo. Es difícil, lo único que busca un piloto es ganar la carrera”.

Éste domingo inicia un nuevo campeonato, el cuarto para Valtteri en el equipo alemán. Un año en el que, de retener el título, Hamilton se colocaría en el escalón más alto en lo que respecta a la cantidad de títulos obtenidos por un piloto a lo largo de la historia (8). Pero quizás, para lograrlo, además de Max Verstappen, Carlos Sainz, Checo Pérez y Charles Leclerc, también deberá batallar contra su compañero de equipo: “Hay una razón por la que Lewis está en el equipo, pero debe haber una por la que yo estoy también. Odio ser el segundo. No soy un número 2”.





