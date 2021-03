Fórmula 1: el controversial Nikita Mazepin rompió el “acuerdo de caballeros” y quedó envuelto en una polémica con Sebastian Vettel

Sebastian Vettel llegó a Aston Martin con el sueño de poder dejar atrás la temporada para el olvido que tuvo a bordo de Ferrari. El equipo que hasta el año pasado se llamó Racing Point había mostrado buenas credenciales durante el 2020 y el cuatro veces campeón del mundo creyó que era una butaca óptima para pelear nuevamente por el título. Sin embargo, el primer cuadro de clasificaciones lo tuvo entre los peores rendimientos y, por eso, se desató una polémica con el joven piloto ruso Nikita Mazepin.

El corredor de 22 años fue acusado de romper el “acuerdo de caballeros” que existe entre los pilotos, una reglamentación no escrita por la cual en los metros previos a iniciar la vuelta no se debe adelantar a un rival para asegurarse que todos puedan completar la vuelta a tiempo sin complicaciones. A bordo de su Haas, Mazepin no respetó esa norma, adelantó al Aston Martin de Vettel y, para colmo, tuvo un trompo inmediatamente que obligó a mostrar las banderas amarillas, por lo que varios corredores debieron reducir su velocidad en un momento clave de la qualy.

Al ser consultado sobre si estaba ofendido con Mazepin por haber quebrado ese “acuerdo de caballeros”, Seb reconoció: “Sí... pero al final creo que el problema es que tenemos que correr tan lento para que los neumáticos estén donde queremos que estén. Así que con esa cantidad de coches en la pista es un desastre”, según replicó el sitio oficial de la F1.

Vettel tuvo una qualy para el olvido y largará 18° (Foto: Reuters)

Mazepin, que largará desde el último puesto ya que tuvo dos trompos en ambos intentos que dinamitaron sus expectativas, aseguró que no estaba al tanto de ningún acuerdo de caballeros. “Para ser muy honesto, nunca antes había oído hablar de este acuerdo. Sin embargo, tomaré nota de ahora en adelante”, afirmó en una frase que fue replicada por el sitio de la F1.

Además, alegó que sus trompos estuvieron relacionados a un error con los frenos: “Tuve un problema con el control eléctrico de frenada. Necesitamos investigar eso. Algo que realmente no esperaba y que no debía suceder. No ocurrió ni en los tests, ni en los entrenamientos”. Su jefe en Haas, Guenther Steiner, lo apoyó: “Queríamos hacer tres tandas con cada coche, pero nos estábamos quedando sin tiempo. Con Nikita algo ha ido mal con la configuración de su control eléctrico de frenada debido a las prisas. Ahí ha sido cuando en su tercer intento ha trompeado y ha bloqueado los frenos traseros”.

Seb aceptó que estaba “molesto y enojado” con estas circunstancias externas ya que “no fue nuestra culpa de algún modo”. Sin embargo, reflexionó: “Si entro en pánico ahora, ¿ayudaría?”.

Más allá de las justificaciones o las críticas, la realidad es que Vettel firmó la planilla de clasificación como el tercer peor auto de toda la grilla sólo por delante del propio Mazepin (20°) y su compañero de escudería Mick Schumacher (19°). “Ciertamente, deberíamos ser mucho más rápidos. Simplemente logramos cruzar la línea y luego sí, obviamente tuvimos el problema con las banderas amarillas durante la vuelta, por lo que fue un poco imposible regresar. Pero es lo que es ahora y tratamos de ver qué podemos hacer mañana”, se confesó el alemán de 33 años que en el pasado piloteó para Toro Rosso, Red Bull Racing y Ferrari.

“Tuve mucho margen después de la primera vuelta en la que cometí un error en la curva 11. La segunda vuelta tenía mucho amarillo y no pudimos mejorar”, agregó sobre las dificultades que le generó la bandera amarilla por lo ocurrido con Mazepin y también una complicación con Carlos Sainz Jr.

Así quedó el cuadro de clasificación del GP de Baréin

El tema del “pacto de caballeros” fue ampliamente comentado en redes sociales, teniendo en cuenta los antecedentes recientes de Mazepin. Nikita desembarcó en la F1 gracias al poderío económico de su padre y semanas antes del estreno con Haas fue protagonista de un escándalo en redes sociales cuando se viralizó un video tocando a una mujer dentro de un auto.

Independientemente de esto, la gran novedad de la qualy fue la pole position que firmó Max Verstappen a bordo del Red Bull Racing que empieza a poner en riesgo la hegemonía de los Mercedes que pilotean Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, 2° y 3° respectivamente. Además, también sobresalió Charles Leclerc con un cuarto lugar a bordo de Ferrari, que viene de protagonizar una de las peores temporadas de su historia.

