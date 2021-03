Tenso momento entre Luis Suárez y el Cholo Simeone: la irónica reacción del delantero al ser reemplazado ante el Chelsea por la Champions League

Fue en el segundo tiempo del partido que Chelsea le ganó 2-0 al Atlético de Madrid, por la revancha de los octavos de final de la Champions League, cuando se vivió un momento de tensión entre Luis Suárez y Diego Simeone. El delantero no ocultó su malestar cuando el Cholo lo reemplazó a falta de poco más de media hora para el final. En ese momento, el equipo inglés dominaba por la mínima diferencia y fue elocuente el gesto de bronca del delantero uruguayo hacia el entrenador argentino, que decidió sacarlo en lugar de Ángel Correa.

A los 13 minutos del complemento, tras la Infracción de Stefan Savic sobre Hakim Ziyech, el árbitro Daniele Orsato marcó la falta a favor del Chelsea y el Cholo Simeone decidió el cambio donde Lucho Suárez tuvo que dejar el campo de juego.

La cara del delantero uruguayo lo dijo todo: primer se sorprendió, luego miró hacia el costado, después puso su vista hacia el banco de suplentes y comenzó a caminar con una sonrisa irónica con mezcla de bronca por tener que dejar la cancha cuando faltaba más de media hora para terminar el cotejo. De forma lenta se sacó su venda en la muñeca del brazo derecho. Saludó a su reemplazo, Angelito Correa, y pasó al lado del DT, pero ni se miraron. Siguió sonriendo hasta ubicarse al lado del resto de los sustitutos. El atacante charrúa buscaba su gol 500 en su carrera, sumando clubes y selección.

No es la primera vez que Suárez se enoja con Simeone porque lo saca de la cancha. Fue en la última fecha de la fase de grupo de la presente edición, cuando el Cholo lo reemplazó a Lucho (también por Correa) cuando iban 63 minutos del encuentro que su equipo le ganó 2 a 0 en Austria al Salzburgo. Esa ocasión, el uruguayo puso cara de pocos amigos, repitió el “rito” de sacarse la venda, aunque al llegar al banco de los suplentes hasta lanzó un insulto. Tan molesto se quedó que no quiso saber nada cuando un asistente se acercó par darle el tapabocas y aún muy enojado, se bajó las medias y siguió mirando el partido.

Respecto del cruce de octavos de final, este miércoles el equipo Colchonero puso especial atención a este choque ante los ingleses ya que en la ida perdieron por 1 a 0. Dar vuelta la serie no parecía una quimera, aunque a los 34 minutos del primer tiempo, el propio Ziyech puso en ventaja al elenco londinense y eso fue un puñal para el conjunto madridista que fue por el empate.

Sin embargo, la búsqueda para los dirigidos por Simeone no tuvo los resultados esperados y tiempo adicional Emerson marcó el 2 a 0 para los locales, que terminaron la llave con un global de 3-0.

El horno no está para bollos en el Atlético de Madrid. Simeone no le encuentra la vuelta a la caída de rendimiento de su equipo y buscará retomar la senda de las victorias: afuera del torneo más importante de Europa y si bien aún lidera la Liga de España, detrás asoma el Barcelona a solo cuatro puntos cuando restan once fechas en disputa.

SEGUIR LEYENDO: