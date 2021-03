Lapidaria crítica de Pepe Basualdo a Gallardo: “Está muy inflado, pierde y no asume los errores”

El exfutbolista de Boca y Vélez José Basualdo apuntó contra el entrenador de River, Marcelo Gallardo. “Está inflado”, aseguró. “Gallardo es un buen técnico pero está muy inflado. Cuando pierde debe asumir los errores y no buscar culpables. Hacer eso no lo va a bajar del lugar donde está. Él no puede decir cómo tienen que jugar los contrarios y lo tiene que respetar”, apuntó Pepe.

“Hay que reconocer los méritos y está bien. Pero basta, el fútbol no pasa por River. Nadie tiene la verdad, los resultados mandan. Por ejemplo Casco jugó al límite, no lo sacó y terminó siendo expulsado. No cuesta nada reconocer que el otro juega mejor que vos”, continuó Basualdo, en diálogo con FM Octubre.

El ex mediocampista analizó distintos momentos del último Superclásico y se enfocó en las palabras de Gallardo, quien cuestionó el juego de Boca que, ante la ausencia por lesión de Edwin Cardona, apeló a una inédita línea de cinco defensores bajo la conducción técnica de Miguel Ángel Russo.

“Últimamente todo lo que no le sale a Gallardo o cuando todo es en contra, empieza a criticar, a hablar. No podés ser buen técnico cuando te salen las cosas bien y cuando te salen las cosas mal empezar a quejarte de todo el mundo. Te salió mal y bueno, empezá a planificar para el otro partido”, advirtió.

Y le pidió: “Gallardo tiene que reconocer los errores cuando pierde y tratar de solucionarlo en la semana. Queda muy evidente que cuando gana está todo bien y cuando pierde no asume los errores y empieza a buscar culpables. Con el cuarto árbitro, porque la prensa le dijo mentiroso, el VAR en su momento o porque el árbitro en su momento no le cobró penal y ahora se lo tiene que cobrar. Se tiene que concentrar en su trabajo que lo hace muy bien y ante la prensa hacerse cargo, es lo que le falta”.

Pepe Basualdo conquistó la Copa Intercontinental con Boca en el 2000, en un partido frente a Real Madrid (2-1) y también la Libertadores de ese año ante Palmeiras, ambas bajo la conducción técnica de Carlos Bianchi. Y con ese entrenador también hizo doblete en Vélez, ya que en 1993 obtuvo la Libertadores y la Intercontinental. En este punto, aseguró que “Gallardo y Bianchi son incomparables”.

“Hasta que por lo menos, futbolísticamente, logre llegar a nivelar al Pelado. A Gallardo le faltan tres Copas del Mundo, un par de Copas Libertadores, torneos locales muchos, porque entre Vélez y Boca tienen muchos, la Supercopa. La Intercontinental que ganó con Vélez tiene mucho valor”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: