Se filtró una imagen del tobillo de Tevez que lo puso en duda en el Superclásico contra River

Tevez fue uno de los puntos altos de Boca en el Superclásico con River (REUTERS/Marcelo Endelli)

El jueves anterior al Superclásico que se disputó el domingo pasado en la Bombonera por la quinta jornada de la Copa de la Liga Carlos Tevez sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento matutino de Boca que impidió que finalizara con el trabajo y lo puso en duda de cara a la cita contra River. El Apache estuvo entre algodones hasta las horas previas y el sábado fue confirmado por el entrenador. El estado de su articulación derecha era delicado.

En el programa ESPN FC, Alejandro Fantino compartió una imagen del tobillo derecho de Carlitos que el propio futbolista le había enviado a través de un mensaje. La foto dejó en claro que el capitán xeneize llegó al partido con lo justo aunque, así y todo, fue uno de los más destacados.

“Tuve que jugar infiltrado con el tobillo hinchado pero son partidos que uno disfruta y quiere estar. Me sentí bien y cómodo. Ahora toca pasar esta semana que será dura por el dolor y ponerme bien para el fin de semana que viene. Si no era River el rival, no arriesgaba el tobillo ”, reveló Tevez después del 1-1 en el estadio Alberto J. Armando.

La imagen del tobillo derecho de Carlos Tevez

El número 10 de Boca, que ayer publicó un mensaje conmovedor dedicado a la memoria de su padre, analizó también lo que dejó el último derby con el Millonario: “Nos empatan un partido que teníamos dominado. Tendríamos que haberlo liquidado antes. Estábamos jugando bien, podíamos ganarlo y lo teníamos controlado. No encontraban el lugar y la forma de quebrarnos. Veía en ellos un nerviosismo que no había visto. Con distracciones de nosotros se llevan un empate de nuestra casa”.

Tevez recibirá el próximo domingo a Talleres de Córdoba en la Bombonera por la sexta jornada del Grupo B de la Copa de la Liga y habrá que aguardar por la evolución de Tevez para saber si estará disponible desde el arranque o será preservado. Este tema es un dolor de cabeza para Miguel Ángel Russo, que tendrá que definir si mantiene la línea de 5 en el fondo (Carlos Zambrano fue expulsado) y todavía no contará con el lesionado Edwin Cardona, que se rehabilita de una lesión muscular grado 2 en el recto anterior de la pierna izquierda.

Con el empate del último fin de semana Boca quedó en el quinto puesto de la zona, a un punto de los terceros Defensa y Justicia y Lanús, que serían los últimos en clasificarse a la Fase Final de la competición. Después de su compromiso con la T cordobesa, al Xeneize se le vendrá otro duelo importante y complicado: Independiente en Avellaneda.

