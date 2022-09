El otro lado de la estrella Mbappé: la inspección de seguridad, el grupo que lo acompaña y las inversiones fuera del fútbol

Los movimientos de Kylian Mbappé fuera del fútbol (Foto: Reuters)

Kylian Mbappé se ha impulsado al centro de la escena futbolística durante los últimos años. No fueron solamente sus rendimientos dignos de un Balón de Oro, también sus movimientos fuera del campo de juego los que lo colocaron con el mote de estrella con sus 23 años. La resonante renovación de contrato con el PSG tras ser tentado por el Real Madrid terminó de edificar esa figura sobresaliente.

Una entrevista con el New York Times realizada en julio pero publicada horas antes del estreno del París Saint Germain en la Champions League permite conocer en profundidad otros aspectos de la vida del atacante llamado a hacer historia. El periodista Tariq Panja refleja no sólo las declaraciones del deportista, sino también el séquito que resguarda a la joya que estuvo conformado para esta entrevista por “su madre, dos representantes de relaciones públicas, dos abogados, un pequeño equipo de documentales, un estilista y un amigo”.

Un detalle no pasó inadvertido en esta comunicación de Kylian con el periódico norteamericano: antes de arribar al edificio ubicado en Manhattan un “gran hombre de seguridad” inspeccionó en detalle el sitio para dar luego el ok a la llegada de su protegido. “Esta solicitud claramente no es opcional, que se le permita hacer un barrido de los espacios que visitará su cliente, recorrer los pasillos que recorrerá Mbappé, para determinar las rutas de escape más directas ‘si tengo que sacar a mi chico a toda prisa’”, relata el cronista.

Los medios del mundo tampoco pasaron por alto que en el relato se devela que Mbappé cobrará, “supuestamente”, 250 millones de dólares durante los próximos tres años por parte del PSG gracias a su nuevo vínculo pero que además percibió un bono de 125 millones de dólares por renovar que fue el “pago individual más rico a un jugador sin contrato en la historia del fútbol”.

La continuidad en Francia tuvo una gestión clave: la del presidente Emmanuel Macron. “Nunca imaginé que hablaría con el presidente sobre mi futuro. Es algo loco, realmente algo loco. Él me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país’. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”, reflejó Kiki en la entrevista.

Fayza Lamari, la madre de Mbappé, es una de las personas centrales en el equipo de trabajo del futbolista (Foto: @k.mbappe)

Mbappé viene construyendo su camino para ser una estrella del fútbol desde que entró en la adolescencia y eligió al Mónaco como su primer hogar. Su ambición por escalar hasta la cima está presente desde que tiene memoria. Ya sentado en la mesa grande del deporte, su madre Fayza Lamari y su padre Wilfried son los asesores de los que escucha las opiniones antes de tomar decisiones, aunque también aparece en el radar de jerarquías la abogada Delphine Verheyden. Y las determinaciones no son solamente vinculadas al deporte.

“Es la vida que siempre quise tener. Es una vida diferente. Pero como digo, estoy feliz. Y estoy agradecido”, reconoció ante el NYT. El periodista Panja contrasta estas declaraciones con la “planificación precisa del tipo que normalmente se reserva para los jefes de estado o la realeza de Hollywood” que se requirió para una entrevista y una sesión de fotos.

Lo que se ve de Mbappé en la cancha es apenas una superficie de sus múltiples ramificaciones. Kylian, por ejemplo, estuvo en la sede de EA Sports para coordinar su aparición en la portada del FIFA pero también para participar de discusiones sobre diferentes tips que “él podría mejorar y cambiar”, según aportó el vicepresidente de esa empresa David Jackson.

Kylian aclara en la entrevista que no quiere ser “simplemente el tipo que lanza la pelota y termina su carrera y va al yate y toma su dinero”, es por eso también que creó la productora Zebra Valley inspirado en el accionar de LeBron James, con quien tomó contacto hace unos años en un evento de la marca que los viste. Esa empresa está impulsando, por ejemplo, una producción centrada en la vida de un refugiado sirio.

Toda esta pintura sobre una de los actuales dueños de la escena futbolística sirve también para entender las polémicas que lo rodearon en el último tiempo. Desde la fallida transferencia al Real Madrid –”Nunca has estado allí, pero parece que es como tu casa, o algo así”, declaró en la nota–, hasta la discusión con Neymar por un penal.

Precisamente sobre ese tema habló en la conferencia de prensa previa al estreno del PSG en Champions League ante Juventus: “Es nuestro sexto año juntos. Neymar y yo siempre hemos tenido una buena relación basada en el respeto. Hemos tenido momentos donde ha sido más fría o más cálida, donde hemos sido mejores amigos. Otras veces hemos hablado menos. Así es nuestra relación. Hay mucho respeto entre nosotros. Tengo un gran respeto por él como jugador y su importancia en nuestro equipo. Cuando tienes dos jugadores de carácter fuerte, tienes momentos así. Hay incidentes que suceden, pero siempre hay respeto e interés en el PSG”.

También hay otros escándalos que lo ubican en el foco de manera involuntaria, como la acusación de “brujería” que el hermano de Paul Pogba hizo en los últimos días. Mbappé debió responder ante esas versiones tras ser un supuesto afectado de esas prácticas: “Prefiero confiar en la palabra de un compañero. Me dio su versión de los hechos. Es su palabra contra la de su hermano, voy a confiar en su palabra, por el bien de la selección de Francia. Quiero ver cómo sigue, pero soy bastante ajeno a esta historia”.

Neymar y Mbappé quedaron bajo la lupa semanas atrás tras la discusión por un penal (Foto: Reuters)

