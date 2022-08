“Totalmente en blanco”: Cristiano Ronaldo ignoró en vivo al ex futbolista que había señalado que “ningún club lo quiere”

Fue en la previa de Manchester United-Liverpool

“Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo”, había dicho Jamie Carragher sobre el astro portugués, en conflicto con el Manchester United, club del que quiere marcharse para fichar en alguna institución que compita en la Champions League. Pero hasta el momento con ninguna cerró (Chelsea, el Atlético Madrid y Borussia Dortmund, los últimos destinos que sonaron). Y permanece en los Diablos Rojos a disgusto, mientras aguarda si el mercado de pases se mueve -cierra a fin de mes-.

Pues bien, en ese contexto, el crítico y su blanco se cruzaron en el campo de juego en la previa del duelo entre el United y el Liverpool por la tercera fecha de la Premier League. Con David Jones, el presentador de Sky Sports, como anfitrión, CR7, de 37 años, se acercó a saludar al sector donde se hallaban los analistas, todas ex luminarias del fútbol británico, como Gary Neville, Roy Keane y el citado Carragher. Fue allí que el luso se vengó... Ante las cámaras de TV, para que sanara su ego en vivo y en directo.

“Haciendo su mejor esfuerzo”, dice el conductor de la previa del match (en la que, por ejemplo, ya habían hablado el entrenador Erik ten Hag y Casemiro, flamante refuerzo), cuando irrumpe en escena Cristiano. allí comentan que estará en el banco de suplentes, mientras el punta va saludando. Lo hace con Neville, pero a la hora de llegar a Carragher, lo desaira, dejándolo con la mano extendida. Continúa con Keane y se marcha sin hacer declaraciones. “Quieres hablar con todos nosotros?”, le preguntan, tal vez sabiendo su respuesta. “Tal vez más tarde”, replica el atacante.

Todos se rieron de la secuencia, inclusive Jamie, ex defensor de Liverpool y usualmente crítico de Ronaldo, sobre todo de esta última versión poco comprometida, o solo comprometida con su situación, a pesar de que tiene contrato vigente con el United hasta 2023.

“Linda conversación contigo”, lo chicanearon tras el desaire al ex zaguero, dos veces Mundialista y campeón de la Champions en 2005. “¡Totalmente en blanco!”, bromeó él mismo con el regate de CR7. “Como la mayoría de la gente”, lo aguijoneó el presentador para cerrar el video, que se hizo viral.

“Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”, había sido la cruda declaración del defensor que enojó a CR7, tal como quedó claro en su reacción en el cara a cara.

Noticia en desarrollo...