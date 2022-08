Jamie Carragher fustigó a Cristiano Ronaldo tras su tenso cara a cara: “Tenía razón sobre él desde el principio”

Fue en la previa de Manchester United-Liverpool

El desaire de Cristiano Ronaldo a Jamie Carragher no pasó desapercibido en Inglaterra y en los últimos días la noticia ha tomado relevancia en los tabloides británicos. Ahora, fue el ex futbolista el que le respondió al goleador luego de haber sido humillado frente a las cámaras en la previa del clásico que Manchester United le ganó 2-1 al Liverpool en Old Trafford.

El ex zaguero que ahora se desempeña como comentarista en Sky Sports se mostró orgulloso de lo que ocurrió y aseguró que sus críticas hacia el goleador portugués son acertadas. “Fui ignorado porque tenía razón sobre Cristiano Ronaldo desde el principio. ¡El hecho de que Erik ten Hag lo ignore (lo puso como suplente en el último partido) demuestra que el entrenador piensa lo mismo! Quizás los ex ídolos del Manchester United (aduladores) ahora estén de acuerdo conmigo”. Su tuit apuntó directamente contra Roy Keane y Gary Neville, quienes estaban allí en el lugar y sí fueron saludados por CR7.

El tuit de Carragher

Cabe recordar que Carragher fue lapidario con el número 7 del United antes del inicio de la temporada cuando el futbolista no había viajado junto con sus compañeros a la gira de pretemporada por Asia y Oceanía: “Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”.

Además, llegó a decir que “ningún club” quería al ex artillero del Real Madrid, después de que se conociera que Atlético de Madrid, PSG, Chelsea, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, entre otros, desistieran de contratarlo. Todo esto provocó que el futbolista lo humillara el lunes en Old Trafford al acercase en la previa del partido a la transmisión de Sky Sports y saludar a todos los presentes, menos a él, a quien eligió ignorar por completo.

