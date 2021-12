Leandro Paredes habló del chat que tienen los jugadores de la Selección y de la intimidad con Messi en París

Leandro Paredes se convirtió en uno de los futbolistas fijos dentro del esquema y las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección. El volante central surgido en Boca terminó siendo clave en el andamiaje del equipo que levantó la Copa América en Brasil este año. En diálogo con F12 (ESPN), contó algunos detalles de la convivencia, la relación de grupo y el funcionamiento del conjunto.

“Siento que se armó un grupo increíble, de jugadores de primer nivel, que cada uno sabe lo que tiene que aportar y que ninguno te pone mala cara si hay que corregirlo. Quizás en otro momento no se podía eso, en el club a veces no se puede corregir a tal persona porque se lo toma a mal. Pero en esta Selección nunca pasó eso, todos se toman los consejos de la mejor manera para que la Selección funcione”, fue lo primero que reveló el volante de 27 años, quien después confirmó que el plantel comparte un grupo de WhatsApp.

Sobre el chat, precisó: “Hablamos siempre. Cada vez que nos toca jugar a alguno de nosotros tratamos de vernos, hablar después del partido... Hay muchas veces que nos toca jugar en el mismo horario y no se puede, pero siempre tratamos de mirarnos”.

Más tarde, el hombre que comparte vestuario con Lionel Messi en el cuadro nacional y también en el París Saint Germain, dijo respecto al último ganador del Balón de Oro: “Lo veo feliz, que disfruta y quiere jugar siempre. Cuando estamos en París, hablamos de que ya queremos que sea el momento de viajar para jugar con la Selección. La gente está feliz y se disfruta mucho de estar en el día a día”.

En la intimidad parisina se suma un tercer actor: “Nos llevamos muy bien y estamos casi todo el día juntos con Ángel (Di María). A Leo lo veo más seguido porque vamos a buscar juntos los nenes al colegio. Ahora lo siento mucho mejor, sus primeros meses fueron difíciles porque no es fácil el cambio de club, su casa y ciudad, después de tanto tiempo. Hoy está con muchas ganas”.

Y además hubo análisis del rosarino en la cancha: “Él necesita estar en contacto con la pelota seguido, sea para un toque normal, cambiar el ritmo o meter un pase. Necesita eso para sentirse en partido y, si se siente así, es mucho más fácil para nosotros. Lo conozco hace bastante, sé lo que quiere y le hace bien. Para los demás quizás es difícil saber lo que quiere, pero van 3 ó 4 meses que está jugando y lleva tiempo conocerse y saber los movimientos que hace cada uno”.

Paredes sigue el rendimiento de seleccionados europeos y se fijó en el francés, al que comparó con Argentina: “A nivel jugadores, Francia es una selección espectacular. Pero no sé si juega tan bien; gana. España juega bien. Sería hipócrita decir que prefiero jugar bien. Yo quiero ganar y si después se juega bien, mejor todavía. Hoy Argentina intenta jugar mucho más que lo que hace Francia”. Y transmitió optimismo de cara al Mundial de Qatar 2022: “Física y futbolísticamente estamos para competir contra cualquier selección. ¿Si vamos a ganar la Copa? Apuntaremos a lo máximo. Tenemos un gran plantel, ilusionado, que sabe jugar por cosas importantes. Nadie quiere jugar contra Argentina”.

· OTRAS FRASES DE LEANDRO PAREDES

Ángel Di María: “Está disfrutando muchísimo. Me tocó vivir cuando iba a la Selección y no la disfrutaba porque lo criticaban muchísimo. Lo veía acá cuando no estaba citado y estaba mal. Él quería estar y ser parte porque veía de afuera que éramos un grupo muy bueno que podía conseguir cosas importantes. Hoy verlo disfrutar y que haya hecho el gol de la final es un orgullo muy grande”.

Rodrigo De Paul: “Es importantísimo tenerlo al lado. Más allá de la amistad que tenemos afuera, adentro con solo mirarnos sabemos qué hay que hacer, qué cambiar, qué mejorar y qué estamos haciendo bien”.

Kylian Mbappé: “Es un chico muy tranquilo, está con ganas de ganar cosas importantes. No se sabe si va a renovar o no en PSG, ojalá lo haga. Con Leo (Messi) siempre tuvieron la misma relación, pero lleva su tiempo conocerse y jugar juntos. Es normal que pase lo que estaba pasando y hoy se encuentren mucho mejor”.

Su posible retorno a Boca: “Seguramente voy a querer volver, pero este no es el momento. Las ganas están, pero dependerá de muchas cosas. Vi la final de Copa Argentina: se ganó, que era lo importante”.

Los rumores de salida del PSG: “No sé por qué se dijo eso. Yo hablo con el entrenador y el director deportivo y confían mucho en mí. No sé por qué salió eso si hablo todos los días con la gente de acá, que está metida en el club y muy contenta. Soy feliz en el club y con mi familia en París”.

El rendimiento del PSG: “Estamos tratando de mejorar neustro juego. Los resultados van bien, pero tenemos como para jugar mejor. Ojalá el año que viene lo arranquemos mejor que este. Se necesita tiempo. Estamos bajo la lupa porque todos esperan que brillemos y funcione solo. Faltan ajustar detalles. Estamos muy bien como grupo, con muchas ganas de mejorar”.

