PSG puso en marcha el plan para depurar a su plantel: los siete jugadores apuntados

Mauro Icardi en la lista de posibles salidas del París Saint Germain (Foto: Reuters)

La sobrepoblación de estrellas, figuras y futbolistas de gran calidad obligarán al París Saint Germain a tomar medidas de cara al próximo mercado de pases. El entrenador Mauricio Pochettino tiene en sus manos la posibilidad de armar varios equipos titulares a partir de la jerarquía de jugadores que tiene, pero eso también se convierte en un problema por la imposibilidad de darles los minutos que todos necesitan.

En ese contexto, el diario L’Equipe ya anunció que el club piensa depurar la lista de profesionales y evalúa desprenderse de al menos “tres o cuatro” deportistas. Sin embargo, la nómina de apuntados es más amplia con siete apellidos: Mauro Icardi, Rafinha, Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Abdou Diallo, Colin Dagba y Éric Junior Dina Ebimbe.

El futbolista argentino de 28 años tiene contrato hasta 2024, pero presenta una serie de interrogantes en torno a su futuro teniendo en cuenta que estuvo “inmerso en la saga de su vida personal”. El medio francés aclara que nunca pudo recuperar su nivel de centro delantero con “dimensión europea”, pero advierten que hay pocas probabilidades que haya interesados en el mercado de delanteros de “muy alto nivel”. Al mismo tiempo, remarcaron que el DT sabe que es “fundamental” tener un nueve de área puro como recambio en un ataque galáctico que cuenta con otras opciones como Lionel Messi, Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé.

Al mismo tiempo que desde Francia informaron sobre esta posible salida, en Inglaterra ya se dispararon los rumores en torno a Icardi: Newcastle está considerando realizar una oferta. El diario The Sun aclaró que el club de la Premier League, que vive sus primeras horas con sus millonarios nuevos dueños, debería competir posiblemente con Tottenham y Juventus.

Rafinha tiene poco espacio en el equipo (Foto: Reuters)

Pero el futbolista argentino no es el único en esta lista de salida. Rafinha tiene vínculo vigente hasta el 2023, pero lleva dos meses sin sumar minutos y está claro que Pochettino “no está convencido” con el nivel que mostró en las últimas semanas. “Sabe que París no cuenta con él”, aclararon sobre el ex Barcelona de 28 años.

Otros dos nombres que también seguramente tendrán interesados son los del arquero español Sergio Rico y el lateral español Layvin Kurzawa. El caso del guardametas es claro: no tiene casi chances con Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma peleando por la titularidad, pero su salida dependerá de las posibilidades que existan en torno al mercado de los tres palos en este período de transferencias de medio término. Por su parte, el ex Monaco de 29 años, con contrato hasta 2024, tiene cada vez menos espacio con el retorno de Juan Bernat y la contratación de Nuno Mendes pero su principal conflicto es la tensa relación que mantiene con la directiva.

Kurzawa tiene muchas posibilidades de marcharse (Foto: Reuters)

En el mapa también aparecen el ex Borussia Dortmund Diallo, el joven Dagba y el canterano Ebimbe. El futbolista de Ghana debió afrontar algunos partidos en una posición que no es la de él y, aunque la institución no lo tiene como una de las prioridades de salida, evaluarán cualquier oferta que llegue teniendo en cuenta que desde Inglaterra lo siguen de cerca. La salida de Dagba, en cambio, es más posible si se tiene presente que estuvo mucho tiempo sin espacio por una lesión y no logró recuperar el crédito del entrenador. Frente a eso, está estudiando posibilidades de cara al mercado invernal.

El tema con el juvenil Ebimbe está vinculado a que Pochettino decidió retenerlo luego de que pasara dos temporadas cedido entre Le Havre y Dijon. Ya dijo presente en siete partidos de esta Ligue 1, pero de todos modos el jugador de 21 años pretende tener más minutos. PSG sabe que su salida a préstamo en las próximas semanas es probable.

