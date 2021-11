El curioso plan de una ex estrella de la NBA para aleccionar a su familia: “Quiero quedar en la ruina”

El ex jugador estadounidense de baloncesto Charles Barkley (EFE)

Charles Barkley supo ser una de las grandes estrellas de la NBA, aunque claro, al haber sido contemporáneo de Michael Jordan, nunca alcanzó semejante nivel de fama y popularidad a nivel internacional en comparación con la figura de los Chicago Bulls. Pese a esto, el ex alero forjó una gran carrera en Philadelphia 76ers, Phoenix Suns y Houston Rockets que le permitió ser elegido MVP en 1993, ser incluido en el Salón de la Fama después de su retiro y amasar una fortuna que se estima superior a los USD 50 millones en la actualidad.

Su notable trayectoria le ha permitido a su familia vivir una vida cargada de lujos y sin necesidades, lo cual parece molestarle en algún punto al propio Barkley, quien esta semana sorprendió con unas declaraciones sobre su futuro. Es que durante un diálogo con el golfista Phil Mickelson, se refirió a su afición por las apuestas y sostuvo que no tiene ningún tipo de problemas en perder parte de sus ahorros por malos vaticinios.

“Mira, todo el mundo sabe que me gusta apostar a todo. Quiero estar arruinado cuando me muera, Phil. No quiero dejar todo mi dinero y sin cargas a mi familia. Llevo haciéndome cargo de ellos durante toda mi vida. Quiero estar en la ruina con mi último aliento”, señaló el ex NBA para sorpresa de todos. Incluso, el propio Mickelson aclaró que esa frase podría tratarse de una broma y cambió de tema de conversación, pero en ningún momento Barkley admitió que estuviese bromeando.

Al parecer, el ex jugador de 58 años que se desempeña como analista en Inside the NBA, pretende que luego de su muerte sus hijos y familiares aprendan a vivir sin depender de los millones que ha generado en su carrera. Algo similar a lo que dijo hace algunos meses Shaquille O’Neal, compañero suyo en el programa de televisión que se emite por TNT en Estados Unidos.

En la imagen, el exjugador estadounidense de baloncesto Shaquille O'Neal (EFE)

“Ellos son mayores ahora. Se enfadaron conmigo. No estoy realmente molesto, pero no entienden. Les digo todo el tiempo. No somos ricos; yo soy rico”, declaró el cuatro veces campeón de la NBA en pleno escenario durante un vivo del podcast Earn your leisure que tiene al asesor financiero Rashad Bilal y el educador Troy Millings como sus anfitriones. “Debes tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, tendrás que presentarla, tráemelo”, agregó entonces el ex jugador que fue elegido en el primer puesto del Draft 1992 por los Orlando Magic, franquicia en la que se desempeñó durante cuatro años.

Al parecer son varias las voces de ex figuras de la NBA que tienen este tipo de posturas con el objetivo de que sus herederos entiendan la importancia del esfuerzo y el sacrificio, aunque parezcan demasiadas exageradas. Pero esto no se limita solo al baloncesto norteamericano.

El ex futbolista argentino Gabriel Batistuta contó en 2019 que su hijo Joaquín tenía un empleo en una fotocopiadora: “Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos”. El ex goleador de la Serie A había explicado que con eso buscaba que sus hijos aprendieran la importancia de ganarse las cosas con esfuerzo: “Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Porque, ellos cuando se suben al auto y pasan por el centro, y las chicas los miran, interiormente ellos saben que el auto no es de ellos. Porque saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: ‘Me lo gané solo’”.

SEGUIR LEYENDO: