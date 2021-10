Shaquille O’Neal y una contundente definición sobre la fortuna que heredarán sus hijos

Shaq es uno de los mejores 75 jugadores en la historia de la NBA (Shutterstock)

En la antesala de la nueva temporada de la NBA, la mejor liga de básquet del mundo eligió a los 75 jugadores más destacados de su historia. Nombres como los de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, LeBron James y Kobe Bryant estuvieron presentes en esta elección. Lo mismo sucedió con Shaquille O’Neal, uno de los atletas más dominantes de su época.

Con sus 2.16 metros, el gigante ganó cuatro títulos y fue parte de una de las últimas dinastías de la liga junto a Kobe y el entrenador Phil Jackson en Los Ángeles Lakers. Más allá de sus conquistas deportivas, Shaq se convirtió en uno de los ex jugadores que más dinero continúa generando por sus acciones publicitarias, sus negocios particulares, por haberse convertido en DJ y ser comentarista de la NBA en una de las cadenas que transmiten los partidos en los Estados Unidos.

Con una fortuna estimada en más de 400 millones de dólares, en las últimas horas se hicieron virales unas declaraciones de O’Neal en relación al dinero que heredarán en un futuro sus hijos. “Ellos son mayores ahora. Se enfadaron conmigo. No estoy realmente molesto, pero no entienden. Les digo todo el tiempo. No somos ricos; yo soy rico”, dijo en pleno escenario durante el vivo del podcast Earn your leisure que tiene al asesor financiero Rashad Bilal y el educador Troy Millings como sus anfitriones.

“Debes tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, tendrás que presentarla, tráemelo”, agregó el ex jugador que fue elegido en el primer puesto del Draft 1992 por los Orlando Magic, franquicia en la que jugó cuatro años.

“Te lo haré saber, no te voy a dar nada”, exclamó Superman, al mismo tiempo que sus dichos generaron la risa de los espectadores. Además, el padre de Shareef, Shaqirl, Me’arah, Myles, Taahirah y Amirah, también dio precisiones sobre cuáles serían las profesiones que les gustaría que siguieran sus seis hijos.

O'Neal viene de entregarle el trofeo a Max Verstappen como ganador del Gran Premio de EEUU en la Fórmula 1 (REUTERS/Darron Cummings)

“Hay una regla: la educación. No me importa si juegas baloncesto. No me importa nada de eso”, dijo en relación a sus cuatro hijos más grandes, ya que todos ellos siguieron sus pasos y practican el deporte que lo llevó a Shaq a la fama mundial.

“Me gustaría un médico, un farmacéutico, un abogado, alguien que sea dueño de varios negocios y alguien que se haga cargo de mi negocio. Pero les digo que no se lo voy a dar. Tenés que ganártelo”, agregó.

En otra de las partes de su exposición en el podcast que trascendieron, O’Neal hizo una comparación en la que remarcó sus orígenes con el éxito que logró en su carrera y que eso no modificó su forma de ser en la vida cotidiana.

“Vengo de la nada, pero solo porque lo logré no significa que sea más grande que tú, más inteligente que tú, solo porque tenga más dinero no significa que sea mejor que tú. Nunca he sido así y nunca seré así”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: