Crece el escándalo por el abuso sexual a Peng Shuai: la tenista china sigue desaparecida y Naomi Osaka se sumó a la campaña por su paradero

Peng Shuai, Naomi Osaka y el jerarca del régimen chino, Zhang Gaoli, acusado de abuso sexual por la ex jugadora profesional desaparecida desde entonces (Infobae)

La exnúmero 1 del tenis mundial Naomi Osaka dijo estar “conmocionada por la situación” de Peng Shuai, la tenista china desaparecida desde hace 10 días tras acusar a un antiguo alto dirigente comunista del país de haberla violado. “La censura no es nunca aceptable venga de donde venga. Espero que Peng Shuai y su familia estén bien y en buena salud”, publicó en Twitter la jugadora japonesa, junto a una fotografía de la desaparecida.

“Estoy conmocionada por la situación actual y le envío amor y luz en su camino”, añadió la doble campeona del US Open (2018, 2020) y del Abierto de Australia (2019, 2021), retirada del circuito para “tomarme una pausa durante un tiempo” en una temporada perturbada por problemas de ansiedad y “varios episodios depresivos”.

La WTA, organizadora del circuito femenino, reclamó el domingo, en un comunicado de su director Steven Simon, que “las acusaciones sean investigadas de manera completa, justa, transparente y sin censura”, mostrándose muy preocupado por la falta de noticias de Peng Shuai.

El lunes, el número 1 mundial Novak Djokovic también se refirió al asunto al margen del Torneo Masters en Turín, asegurando estar muy “sorprendido”. ”No sé mucho sobre el tema, he escuchado cosas desde hace una semana y honestamente es sorprendente que haya desaparecido”, señaló en rueda de prensa.

“No tengo mucho más que decir. Espero que la encuentren y que esté bien. Es terrible. Puedo imaginar lo que debe sentir la familia”, añadió.

La publicación de Naomi Osaka en su cuenta de Twitter que se viralizó (Twitter)

La antigua N.1 del mundo en dobles, de 35 años, acusó en las redes sociales al antiguo viceprimer ministro Zhang Gaoli, quien fue de 2013 a 2018 uno de los hombres políticos más poderosos de China, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales. La acusación explosiva apareció brevemente el 2 de noviembre en la cuenta Weibo oficial de la tenista ganadora de Roland Garros en 2014 por parejas.

A partir del 4 de noviembre, China bloqueó toda referencia a ese mensaje atribuido a Peng Shuai.

Desde entonces, la jugadora no ha dado señales de vida y Zhang Gaoli tampoco ha reaccionado de manera pública a las acusaciones.

La acusación

El pasado 4 de noviembre, se conoció la escandalosa acusación contra el jerarca del régimen. Según publicó en su cuenta de Weibo, Peng declaró que Zhang Gaoli, quien se convirtió en miembro del Comité Permanente del Politburó, la forzó a tener relaciones sexuales y luego tuvieron una relación consensuada intermitente.

La publicación se eliminó una media hora después, aunque las búsquedas del nombre de Peng en el controlado Internet de China aumentaron y las capturas de pantalla se compartieron entre grupos privados de WeChat y a través de iMessage. En China, el Internet está fuertemente censurado y la vida privada de los principales líderes es un tema especialmente delicado.

El ex Vice Premier chino Zhang Gaoli está acusado de haber forzado a Peng Shuai a tener sexo no consentido con él. En la fotografía, durante una cumbre en Beijing (AP)

En el post publicado por la víctima -que parece una carta abierta dirigida a Zhang-, Peng alega una relación intermitente que duró al menos 10 años. La mujer dice que abrió su corazón a Zhang, que ahora tiene 75 años. “¿Por qué tuviste que volver a mí, me llevaste a tu casa para obligarme a tener sexo contigo? Sí, no tenía ninguna prueba, y era sencillamente imposible tenerla”, escribió. “No podría describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante. Cada día actuaba, ¿qué persona es la verdadera yo?”.

“Esa tarde no estaba de acuerdo al principio y no paraba de llorar”, escribió Peng sobre el día de la violación. “Tenía pánico y miedo”, agregó la mujer. Después de cenar con Zhang y su esposa, y tras mucha persuasión por parte del ex jerarca del Partido Comunista Chino, ella cedió, según el post que fuera borrado posteriormente. Al igual que Zhang, su mujer Kang Jie sigue protegida por el régimen de Xi Jinping.

Desaparición

El director de la WTA Steve Simon pidió este domingo que las denuncias de la tenista Peng Shuai, que acusa a un ex viceprimer ministro chino de forzarla a mantener relaciones sexuales, “sean investigadas de manera completa, justa, transparente y sin censura”. “Los recientes eventos en China relacionados con una jugadora WTA, Peng Shuai, son de gran preocupación”, añadió Simon.

El organismo que supervisa el circuito femenino se pronunció poco después que la comunidad de tenis se mostrara cada vez más preocupada por plantear la cuestión de la seguridad y el paradero de la jugadora china.

Peng Shuai durante el Australian Open en Melbourne Park, en enero de 2019. La tenista profesional permanece desaparecida luego de haber denunciado un abuso sexual que involucraba a un jerarca del régimen chino (Reuters)

Peng ha estado desaparecida durante los últimos 10 días y ha sido borrada de las redes sociales chinas desde que acusó a uno de los líderes de su país de violación en su cuenta de Weibo, el equivalente chino de Twitter. Bajo el hashtag #WhereIsPengShuai, la comunidad del tenis ha comenzado a mostrar su preocupación por la jugadora de 35 años que fue campeona de dobles en Wimbledon en 2013 y en el Abierto de Francia un año después.

“Sí, estas acusaciones son muy inquietantes”, tuiteó la dieciocho veces ganadora de Grand Slam, Chris Evert, el domingo. “Conozco a Peng desde que tenía 14 años; todos deberíamos estar preocupados; esto es serio; ¿dónde está? ¿Está a salvo? Cualquier información sería bienvenida”.

(Con información de AFP, AP y medios).-

SEGUIR LEYENDO: