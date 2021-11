Los mejores memes de Argentina-Uruguay: de la suplencia de Messi al gran gol de Di María

Messi fue suplente ante Uruguay e ingresó unos pocos minutos sobre el final del partido (Foto: Reuters)

Había sido el tema central de los días previos y lógicamente fue el foco principal del partido. Lionel Messi finalmente arrancó el partido contra Uruguay en el banco de suplentes producto de los problemas de rodilla que ya lo habían marginado de las últimas presentaciones en PSG y que lo pusieron en duda para este juego en Montevideo.

El capitán ingresó cuando faltaban pocos minutos para el cierre del duelo en el Estadio Campeón del Siglo pero aún con esa escasa participación le alcanzó para ser tendencia en las redes sociales. Los clásicos memes aparecieron como una compañía habitual para este evento de Eliminatorias y Leo estuvo entre los apellidos más comentados por la rareza de verlo entre los relevos. Cabe destacar que según las estadísticas que compartió ESPN es la vez 100 que entra a un partido desde el banco en toda su extensa carrera.

“Él siempre quiere estar, es un animal entrenando. Pero como no estaba al 100% decidió no forzar y me parece bien”, valoró el Dibu Martínez el esfuerzo que hizo el capitán para intentar ser parte del choque ante los charrúas. Previamente, Fabián Ayala –ayudante de campo de Lionel Scaloni– explicó por qué quedó marginado de los titulares: “Lo habló con el entrenador, lo charlaron y quedó así. Hay cosas por delante que se juega a nivel personal y también en la Selección”.

Sin embargo, los fanáticos de la albiceleste también puntualizaron en el gran gol que marcó Ángel Di María y en los rendimientos sólidos de Cuti Romero y Dibu Martínez.

La próxima aparición de Argentina también mantendrá esta incógnita en torno a Messi: recibirá a Brasil el martes 16 de noviembre en San Juan en un duelo clave por clasificar al Mundial de Qatar 2022.

