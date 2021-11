Federer reveló el ritual que lo tranquiliza en los partidos y dejó una reflexión sobre el retiro del tenis

Federer explicó que recién cuando ganó su tercer Wimbledon, comenzó a ser reconocido a nivel mundial (Foto: REUTERS)

La era del Big 3 comienza a apagarse lentamente. Novak Djokovic, actual número 1 del ranking masculino, es el único que se encuentra en actividad hoy en día y se enfrentará a la nueva generación en el próximo ATP World Tour Finals que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada. Mientras tanto, Rafael Nadal y Roger Federer disfrutan de unas merecidas vacaciones al mismo tiempo que utilizan el tiempo para recuperarse de distintas lesiones que los alejaron del circuito durante la segunda mitad de año.

En su caso, el suizo de 40 años actualmente disfruta de su tierra natal y no se desespera a la hora de pensar en un posible retiro. “¡No hay tal cosa para mí! Pero desearía poder elegir el momento yo mismo. Estoy seguro de que lo sabré cuando llegue ese momento. No le tengo miedo al tiempo posterior a mi carrera profesional. Será una transición sin problemas. Mirka y yo manejamos increíblemente bien el equilibrio de la vida entre el tenis, la familia y los amigos, eso es lo que casi me enorgullece. Después de todo, ¿qué es realmente importante en la vida?”, relató el ganador de 20 Grand Slams en charla con la revista Ringier.

A lo largo de su carrera, Roger se ganó el respeto de todo el ambiente y reveló que le costó un poco más al principio simplemente por haber nacido en Suiza: “Se necesitaron tres victorias en Wimbledon para que la gente de aquí se diera cuenta y diga: ‘¡Oye, es realmente bueno!’. A veces es una pena cuando la euforia es mayor en el extranjero que en casa. Tengo mucha suerte de haber crecido acá y de que todavía hoy puedo vivir esta normalidad aquí. Eso me hizo quien soy hoy“.

Federer fue tapa de la revista suiza Ringier donde charló de distintos temas

Por otro lado, explicó qué imagen de él le gustaría que quede una vez que decida dejar el tenis. “Espero que me recuerden como un buen tenista informal, genial y bueno. Y como persona, espero haber podido dar el ejemplo de que, incluso si tienes éxito, puedes tratar a las personas con decencia, actitud y justicia“, agregó sobre la fecha que será inevitable en algún punto de su vida.

Federer contó que uno de las cosas que más lo ayudaron a mejorar en el deporte fue el aprovechar al máximo los tiempos entre cada punto. “Un truco que me sirvió mucho fue el de la toalla. Es como cuando un bebé tiene una manta cómoda o un osito de peluche. Mi entrenador dijo que necesitaba algo así, algo que me ayude a retirarme a mi mundo por un breve momento. Para mí se ha convertido en un ritual. Punto perdido, primer reflejo: toalla. Pero luego también fue por la constante transpiración”, describió el suizo.

Además, contó una divertida anécdota sobre su esposa : “Nos ha llegado a ocurrir lo siguiente, y quizás no le haga mucha gracia que cuente esto: Mirka me llamó en mitad de un partido. Se había olvidado por completo que estaba jugando. Eso es exactamente lo que me gusta de ella, ese es su encanto: si se centra en el tenis, se centra, pero fuera de la competición es capaz de desmarcarse de ella por completo”.

Roger se ubica en la posición 16° del ranking ATP y jugó su último partido en Wimbledon, cuando perdió en sets corridos en los cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz. Tras enterarse de sus inconvenientes en su rodilla, tomó la decisión de bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio. Su condición física no mejoró con el descanso y por eso optó por someterse a una nueva cirugía para recuperarse de la mejor manera y volver en 2022 para lo que seguramente será su último baile.

El Maestro Suizo, además de tener dos medallas olímpicas (oro en dobles en Beijing 2008 y plata en singles en Londres 2012), conquistó 20 Grand Slams (8 Wimbledon, 6 Abiertos de Australia, 1 Roland Garros y 5 Us Open). En 2021 y 2020 no pudo alzar ningún trofeo, pero en 2019 se quedó con cuatro: Basilea, Halle, Masters 1000 de Miami y Dubai.

