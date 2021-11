La pelea de la que habla toda la NBA que terminó con cuatro jugadores expulsados

La pelea entre Rudy Gobert y Myles Turner en la NBA

A pocos días de la agresión de Nikola Jokic contra Markieff Morris, que terminó con la expulsión del serbio y los insultos de Jimmy Butler contra el último Jugador Más Valioso de la liga, otra pelea se produjo en una nueva jornada de la NBA. En esa oportunidad, los dos protagonistas principales del episodio fueron Rudy Gobert, del Utah Jazz, y Myles Turner, de los Indiana Pacers.

Cuando restaban poco más de cuatro minutos para el final del juego, los Pacers estaban al frente por 10 puntos (102-92) y el Jazz tenía la pelota en ofensiva. Tras un pase debajo del aro, Gobert intentó hacer una bandeja, pero se encontró con Turner, que apareció por su espalda y le tapó el disparo. Acto seguido, las cámaras de la transmisión oficial llegan a mostrar como el pivot francés trastabilla y se cae al suelo, al mismo tiempo que toma del pantalón al N° 33.

La acción continuó por varios segundos. Es más, algunos jugadores le señalaban a los árbitros para que vieran el otro aro porque algo estaba ocurriendo, hasta que el plano se fue con el duro cruce físico entre Gobert y Turner. La repetición de la TV mostró como el gigante de Indiana le reclamó a uno de los jueces por el agarrón del jugador de Utah y, luego de eso, lo fue a empujar. El elegido en tres ocasiones como Mejor Jugador Defensivo del Año corrió hacia Myles y ambos se abrazaron de manera violenta, pero en ningún momento intentaron lanzar un golpe de puño u otro tipo de agresión.

Gobert y Myles se cruzaron en pleno partido (Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports)

La pelea generó la rápida reacción de suplentes y asistentes técnicos de ambos equipos que se acercaron para separar a los jugadores. Lo mismo ocurrió con varios agentes de seguridad del Vivint Smart Home Arena, la casa del Jazz. Una vez que se calmaron los ánimos, el trío arbitral resolvió expulsar a Gobert y Myles, pero también se sumaron otros dos jugadores de Utah. Ellos fueron Donovan Mitchell y Joe Inglés, quienes fueron sancionados por haber increpado a los jugadores de Indiana.

Una vez que terminó el partido, que fue victoria para los Pacers por 111-100, el propio Gobert realizó un particular análisis de lo que ocurrió. “Me hizo una falta, me caí y le tiré al suelo. Fue falta. Luego me levanté y me empujó por la espalda”, dijo el hombre de 2.16 metros.

“De hecho, es gracioso, porque mi entrenador de boxeo estaba en el partido. El único partido al que ha venido este año... Si no me siento amenazado, no voy a lanzar un puñetazo. Y no me sentí amenazado. Si alguien quiere pelear, soy fácil de alcanzar”, agregó el dos veces elegido al All Star Game de la NBA.

Donovan Mitchell fue uno de los expulsados del partido (Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports)

Por su parte, la otra estrella de Utah, Mitchell, también se refirió al incidente y apuntó contra los jueces. “Los árbitros han permitido que esta situación llegara. Se veía venir desde el primer cuarto”, dijo el número 23 de los locales.

En lo que tiene que ver con el análisis del juego, Indiana tuvo al base Malcolm Brogdon como la gran figura del partido con 30 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. En Utah, Mitchell terminó con 26 puntos y Gobert sumó 19 unidades y capturó 11 rebotes.

