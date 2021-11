Messi se ausentará otra vez en PSG: “Esperemos que esté disponible para jugar en la Selección”

Lionel Messi continúa recuperándose de los problemas físicos (Foto: Reuters)

Lionel Messi estuvo presente en el campo de entrenamiento del París Saint Germain durante la jornada del viernes luego de realizar un viaje relámpago a Madrid para llevar a cabo una consulta vinculada a las dolencias que mantiene en las rodillas desde inicios de septiembre.

El futbolista rosarino continuó con su tratamiento especial en las instalaciones del club francés y el entrenador Mauricio Pochettino ya adelantó que no jugará este sábado contra Bordeaux por la Ligue 1. “Para mañana no estará disponible con el equipo. Va a viajar por supuesto a la Selección. Es un compromiso internacional. Esperemos que pueda estar disponible para jugar en la Selección y pueda volver en las mejores condiciones”, se limitó a aclarar el DT argentino.

El club, previamente, emitió un parte médico oficial para confirmar la presencia de la Pulga en las instalaciones del París: “Lionel Messi continuó su tratamiento en el Centro de Entrenamiento de Ooredoo esta mañana por su dolor de rodilla y molestias en los isquiotibiales”.

El crack de 34 años pasó el jueves por el Centro Médico TVA de Madrid vinculado a las “terapias regenerativas” para visitar al “fisioterapeuta de Pau Gasol y Cristiano Ronaldo”, según detalló el periodista Jonatan Fabbian en el diario español Marca. Horas después de que se conocieran imágenes de su visita a la capital española, el PSG anunció que estuvo en el campo de entrenamiento de la institución para seguir adelante con su recuperación.

Pochettino afirmó que Messi sí se unirá al combinado que dirige Lionel Scaloni, pero posiblemente no lo acompañe Leandro Paredes, quien también se rehabilita de una lesión: “Tengo la duda de si va a viajar Leandro. Yo creo que no va a viajar Paredes. Leo sí porque entra dentro de ese período que puede que esté disponible. Es también la regla que obliga si está citado un jugador a ser chequeado en su selección nacional. Creo, no quiero meter la pata porque no soy un abogado”.

Messi acumula una semana de inactividad tras haber sido reemplazado en el entretiempo del último juego del club capitalino y su objetivo está en llegar en óptimas condiciones estar presente el próximo 12 de noviembre en Montevideo para enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias. En caso de que no llegue en óptimas condiciones para el choque contra los charrúas, el capitán argentino hará lo posible por decir presente en el clásico ante Brasil que se celebrará en la provincia de San Juan el 16 de noviembre.

Noticia en desarrollo...





