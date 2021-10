Forlán habló sobre los cuestionamientos al Maestro Tabárez y apuntó contra un ex capitán de Uruguay

Forlán y Tabárez compartieron juntos varios años en la selección de Uruguay (NA)

Estos últimos días la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) vivió momentos de tensión extrema luego de lo que fueron las dos derrotas consecutivas del seleccionado charrúa ante la Argentina y Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar que dejaron a Óscar Washington Tabárez al borde de la destitución. Si bien todo parece indicar que el Maestro continuará en el cargo, al menos hasta noviembre, su cuestionamiento provocó la reacción de algunos de sus ex dirigidos.

Diego Forlán, campeón de la Copa América 2011 y goleador del combinado celeste en el Mundial de Sudáfrica 2010, fue quien se refirió al tema y defendió al técnico: “Por más que se perdieron dos partidos importantes, estamos en una situación difícil con los dos partidos que se vienen, pero que se llegue a terminar de esta manera, no me gustaría”.

En diálogo con Punto Penal de Canal 10 de Uruguay, el ex goleador del Atlético de Madrid y Manchester United que se retiró 2018 fue claro en su postura: “En el proceso se lograron muchísimas cosas. Entiendo que hay muchísimas personas enojadas, pero si empezamos a pensar que se clasificó a todos los Mundiales, llegando cuarto y quinto en dos de ellos, se ganó una Copa América... A veces me río porque escucho que dicen que ganamos una sola copa América, pero Argentina ganó una en más de 20 años. Si sacás al Maestro y viene Diego Aguirre que es el que está sonando, no tiene mucho tiempo para trabajar”.

Diego Forlán se retiró en 2018 y tuvo pasos como entrenador por Peñarol y Atenas (EFE)

Forlán se mostró molesto porque dirigentes de la AUF se habrían comunicado con ex referentes del seleccionado para escuchar sus opiniones sobre si era adecuado terminar el ciclo de Tabárez o si había que sostenerlo en el cargo. “Si (Diego) Lugano opina, para mí no está bien. Yo no lo haría. Para mí, no corresponde. No sé qué relación tiene él con Ignacio Alonso (presidente de la AUF)”, sostuvo el ex futbolista que dirigió a Peñarol y a Atenas.

Lugano, ex campeón de la Copa América 2011, fue capitán durante años del combinado uruguayo. Pero según Forlán esto no significa que él pueda opinar sobre la situación del Maestro: “Como jugador nunca me consultaron sobre la continuidad de un entrenador. Hay algunos que creen tener esa capacidad, capaz yo era un bicho raro (...) Los jugadores no tienen que ser consultados. Ellos están para jugar. Hay roles que se respetan”.

Pese a esto, la prensa uruguaya sostiene que Tabárez va a continuar en el cargo al menos durante la doble fecha de noviembre en la que su equipo recibirá a Uruguay el 11 y luego visitará a Bolivia en La Paz el 16, en dos choques que pueden ser cruciales. La Celeste marcha quinta, con 16 puntos, tres más que Chile, su inmediato perseguidor y misma cantidad que Colombia, hoy en puestos de clasificación a Qatar por diferencia de gol. Aún quedan seis jornadas por delante, por lo que cada duelo será una final.

