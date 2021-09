La respuesta de Zlatan Ibrahimovic al ser consultado sobre si es menos que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Ibrahimovic tiene más de 550 goles en su carrera y ha sido campeón en cinco países (Reuters)

Zlatan Ibrahimovic es uno de los mejores delanteros de los últimos 15 años y así lo ha demostrado en clubes como el AC Milan, el Manchester United, PSG, Inter de Milan y Barcelona, entre otros. Sin embargo, le ha tocado vivir a la sombra de megaestrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que en este tiempo se han quedado con la mayoría de los galardones individuales, algo que parece no molestarle al sueco.

El artillero que cumplirá 40 años la próxima semana dio una entrevista a la revista France Football y aseguró que en la comparación no tiene nada que envidiarle al argentino y al portugués. “Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo”.

En este sentido, Ibra reconoció que en cantidad de trofeos acumulados se ve claramente en inferioridad ante estos dos cracks, pero eso no quita que su nivel no sea similar: “Si hablas propiamente de cualidades, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions League. Pero no sé cómo lo calculas. No estoy obsesionado con eso. No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí”.

Messi e Ibrahimovic fueron compañeros en el Barcelona durante una temporada (AP)

El goleador que en la actualidad se desempeña en el AC Milan siempre se ha destacado por su tono fanfarrón y soberbio, en alguna ocasión incluso llegó a autoproclamarse como rey de Francia por sus actuaciones en el PSG y había pedido que la Torre Eiffel fuese reemplazada por una estatua suya. Aunque, en la mayoría de sus declaraciones siempre ha mostrado admiración por Messi, con quien fue compañero en la temporada 2009/2010 en el Barcelona.

En 2019, por ejemplo, durante una charla con Contacto Deportivo, fue consultado sobre quién era mejor, si el portugués o el argentino, a lo que respondió: “Vi a Messi todos los días y enfrenté a Cristiano. Para mí, el otro (Cristiano) es una máquina cuando se trata de hacer goles. Pero más completo lo veo a Messi”. Esa declaración van en línea con lo que había dicho en 2013, cuando señaló que los movimientos de La Pulga eran naturales mientras que “Ronaldo es un producto del entrenamiento”.

Aunque todavía no está restablecido de su dolencia en el tendón de Aquiles, Ibrahimovic fue convocado este martes por la selección sueca para los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, el próximo mes. El máximo goleador del combinado escandinavo (62 tantos en 118 partidos internacionales), que cumple 40 años este domingo, figura en la lista de citados para los partidos contra Kosovo y Grecia el 9 y 12 de octubre.

SEGUIR LEYENDO: