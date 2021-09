“Mbappé tiene que ser el jefe del ataque y Messi tiene que respetarlo”: la explosiva advertencia de una ex estrella del PSG

Lionel Messi y Kylian Mbappé, dos de los mejores jugadores del mundo reunidos en el PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

La llegada de Lionel Messi generó una revolución en el París Saint Germain. Después de su abrupta salida del Barcelona, el astro argentino decidió mudarse a la capital de Francia para sumarse a uno de los equipos más poderosos del mundo en el fútbol en la actualidad. Una vez que se hizo oficial su llegada al PSG, automáticamente el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se transformó aún más en candidato al título de la Champions League, el gran objetivo de la institución que es liderada por los qataríes.

Pero dentro del campo, todavía no se pudo ver la mejor versión de Messi. Su estreno con el equipo parisino se hizo esperar porque tuvo que hacer un acondicionamiento especial luego de su consagración en la Copa América con la selección argentina y hace algunos días fue protagonista de un golpe que le provocó una contusión ósea en su rodilla izquierda que lo alejó de algunos partidos. A la espera de saber si hoy será titular en el trascendental duelo ante el Manchester City por el certamen internacional, una ex estrella del PSG fue tajante sobre quién cree que es la figura del equipo.

“Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barça, pero ahora tiene que servir a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo”, dijo el ex delantero Nicolás Anelka en una entrevista que le concedió al diario francés Le Parisien.

Al mismo tiempo, el atacante que inició su carrera profesional en el París Saint Germain, dejó en claro que para él, el N° 7 del equipo es el futbolista más destacado del plantel. “Es insustituible Mbappé, en velocidad es el mejor del mundo y el PSG debe hacer todo para que se quede. Pero yo creo que ya lo tiene decidido. Quiere más y es normal. Si hubiera jugado sus tres últimas temporadas en Inglaterra o España ya habría sido Balón de Oro. Si se va, habrá que agradecerle todo”, explicó el Puma, que dio indicios de que el joven delantero campeón del mundo con su selección en Rusia 2018 podría dejar Francia para jugar la próxima temporada en el Real Madrid.

Nicolas Anelka, una figura del fútbol en Francia (Photo by liewig christian/Corbis via Getty Images)

Frente a este escenario, es importante destacar que el pasado sábado, en el triunfo del conjunto parisino ante el Montpellier por la Ligue 1, Mbappé fue captado por las cámaras de la transmisión local en la que se lo vio con evidentes signos de fastidio por ser reemplazado y, además, apuntó contra Neymar Jr. luego de una jugada en ofensiva. “Ese maldito no me la pasa”, fue la frase que lanzó el ex Mónaco desde el banco de suplentes.

Por otra parte, Anelka se refirió al valor que tiene para el presente que el PSG haya logrado contratar a Messi, lo que supone un escenario de mayor presión para todos con el objetivo de conseguir el primer título internacional del club en su historia.

“Tener a Messi supone que el PSG haya superado a los demás, es un club ahora al que todo el mundo quiere pero le falta un título europeo. Y eso es una presión grande ya que todos piensan que con Messi lo ganarán. Pero el fútbol no son solo estrellas”, confesó.

Anelka también habló de la modificación de Messi que generó polémica con Pochettino (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Anelka, que supo ponerse la camiseta del Arsenal de Inglaterra, la del Real Madrid y que jugó dos Eurocopas y disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección francesa, también fue crítico con el actual entrenador del PSG tras el cambio en el duelo ante Lyon que generó polémica hasta que se supo que La Pulga tenía un golpe en su rodilla izquierda.

“No puedes cambiar a un Balón de Oro cuando aún no ha marcado. Messi no olvidará lo de Pochettino y será difícil recuperar la situación. No puedes manejar así a Messi”, sentenció.

