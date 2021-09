“Un viaje inolvidable”: Messi compartió fotos inéditas de Argentina en la Copa América y sus compañeros lo llenaron de comentarios

La foto de Messi en la intimidad de la Selección durante la Copa América (leomessi)

No son días fáciles para Lionel Messi. El pasado domingo, el astro argentino estuvo en el centro de la escena del fútbol cuando le tocó salir a falta de 15 minutos para el cierre del partido entre el París Saint Germain y el Olympique de Lyon por la Ligue 1. El cruce con el entrenador del PSG Mauricio Pochettino cuando dejó el campo de juego del Parque de los Príncipes dio la vuelta al mundo hasta que se confirmó que tiene un contusión ósea en su rodilla izquierda que lo obligará a mirar desde afuera el encuentro de esta tarde ante el Metz.

A la espera de ver cómo sigue la evolución de su lesión de cara a los próximos partidos con el club parisino y también para lo que será la triple fecha de octubre que deberá afrontar la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022, la Pulga aprovechó sus redes sociales para hacer una publicación en la que recordó lo que vivió con el plantel durante la última Copa América en Brasil que significó su primer título con la Mayor.

En la foto se lo puede ver al propio Messi junto a Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alejandro Gómez, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero en una habitación de un hotel de los varios que tuvo que utilizar Argentina como búnker durante su viajes a territorio brasileño para disputar el máximo certamen de selecciones en Sudamérica.

“Recuerdos de un viaje inolvidable”, fue lo que escribió Leo en una publicación que estuvo acompañada por una segunda imagen en la que se lo puede ver al rosario junto con Paredes y de Paul con unos trofeos en la mano luego de ganar un torneo de truco.

La publicación de Messi en sus redes (leomessi)

Rápidamente, el posteo se hizo viral en Instagram y generó miles de interacciones. Más de 3 millones de seguidores le pusieron Me Gusta a la publicación que se llenó de comentarios, entre ellos los de los propios futbolistas protagonistas en la foto. “Así temprano? De la nada, me haces llorar @leomessi”, fue lo que respondió Papu. Por su parte, Di María escribió: “Que lindo viaje”, y acompañó sus palabras con muchos emojis de corazones.

Otro que contestó fue Lo Celso. El jugador del Tottenham dijo: “Que hermosos recuerdos”, mientras que a Paredes le generó nostálgica la publicación de Messi. “Quiero volver”, puso el compañero de equipo en el PSG del histórico número 10 de la Selección. Rodrigo de Paul se sumó y puso: “Esos mates” y Otamendi, otro de los de la vieja guardia del combinado nacional, escribió: “Que locura de recuerdos, @leomessi”.

Por su parte, el que dejó el mensaje más gracioso fue Emiliano Martínez. El arquero del Aston Villa que se ganó la titularidad del seleccionado gracias a sus grandes atajadas y su seguridad bajo los tres palos no quiso quedar afuera: “Nos robaron en este torneo”, escribió a pesar de no estar presente en la foto que subió el ex Barcelona en su cuenta.

Rodrigo de Paul junto a Messi y Paredes, los ganadores del torneo de truco (leomessi)

A la espera de lo que será el regreso de Messi, que podría darse el próximo sábado ante el Montpellier como local o ya el martes de la semana que viene ante el Manchester City de Pep Guardiola por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League en París, en las últimas horas se conocía que el N° 30 del PSG y Pochettino tuvieron un encuentro privado después de lo sucedido el domingo con el cambio del jugador argentino por Hakimi.

Según informó el periódico deportivo L’Equipe, y que además refrendó el sitio RMC Sports, Messi y Pochettino tuvieron una breve charla tras lo sucedido en el cambio y el hecho quedó “cerrado”. Los medios locales indicaron, además, que esto no afectó la buena relación que existe entre los coterráneos desde antes que el jugador se fuera del Barcelona para sumarse al equipo parisino. “El incidente está cerrado, no hay problema entre los dos compatriotas”, argumentó RMC tras ese cónclave entre DT y su nueva figura.

Ya conocida la noticia de la lesión en la rodilla izquierda, el entrenador surgido de Newell’s aprovechó la última conferencia de prensa para aclarar por qué decidió sacar a Messi del campo cuando restaba poco para el final ante Lyon y el partido estaba igualado 1-1. “Estábamos viendo todo lo que está pasando durante el partido. Hemos visto que Leo se estaba chequeando o mirando la rodilla, haciendo algunos gestos. Lógicamente es un gran campeón, todos los grandes campeones quieren estar en el campo siempre, eso es entendible. Estoy tranquilo, no estoy sorprendido, es normal que sucedan este tipo de cosas”, concluyó.

