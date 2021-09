La sorprendente sentencia de Ronald Koeman sobre el Barcelona: “Gracias a mí, este club tiene futuro”

Ronald Koeman confía en ganar títulos con el FC Barcelona (Europa Press)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha dado esta semana una entrevista en la que habló de todo y se refirió a lo que será su futuro en el conjunto catalán que atraviesa aún los primeros meses tras la partida de Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG). En este contexto, el neerlandés se mostró calmo y con confianza de cara a los retos que tendrá por delante esta temporada.

El técnico dialogó con la cadena NOS de su país en una charla de la cual se conocieron algunos fragmentos este domingo. Uno de los temas que tocó fue cómo es su convivencia con el actual presidente del club, quien no lo contrató, pero decidió respetar su contrato que termina en junio de 2022: “Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que… no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado”.

Pese a ese roce que tuvo en los últimos días, Koeman insistió en que tiene un diálogo constante y esto es clave para su rendimiento: “Creo que siempre debes crear claridad. Cuando tú, como club, dejas que las cosas funcionen un poco y no tienes claro el futuro de un entrenador, entonces hay especulaciones. Y si eres tú quien es el entrenador, entonces las cosas no son agradables”.

En este sentido se le preguntó si se veía más allá de esa fecha límite con una posible renovación y fue allí donde no dudó: “Estoy abierto a quedarme, lo estoy pasando bien”. Vale recordar que su arribo al elenco blaugrana fue en 2019 por decisión de Josep Maria Bartomeu, quien ejercía por entonces el cargo de presidente. Desde entonces, el neerlandés ha tenido que soportar en el banco de los suplentes que se le fueran varias figuras, entre ellas Luis Suárez, Ivan Rakitic, Antoine Griezmann, y la más resonante por supuesto, Lionel Messi. Pero pese a todo esto, Koeman sostiene: “Gracias a mí, este club tiene futuro”.

Los retos del Barcelona son poder ganar títulos, ya sea la Copa del Rey, La Liga o la Champions League, en donde comparte grupo con el Bayern Múnich, el Benfica y el Dinamo Kiev. En el certamen doméstico, el equipo ha ganado dos partidos y empatado el restante en sus tres presentaciones, por lo que el técnico confía en que si recupera a todos los jugadores que tiene lesionaos (Ansu Fati, Dembélé, Agüero y Braithwaite, entre otros) su plantel dará batalla en el campo: “Si tenemos a todos disponibles, realmente competiremos por el campeonato”.

Para esta temporada, el Barcelona ha sumado refuerzos como Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric García y Luuk De Jong, quienes deberán acoplarse lo más rápido posible al equipo para encontrar el nivel deseado lo más pronto posible, si se tiene en cuenta que el debut será ante el Bayern Múnich este martes con el recuerdo fresco del 8-2 que sufrió en 2018.

