Brasil desafectó a una de sus figuras por temor a una mala inclusión en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar

Marquinhos festeja un gol en la Copa América que terminó ganando Argentina. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

Los 5 títulos mundiales parecen estar en el olvido en la selección brasileña. Luego de la final perdida ante Argentina en el mítico Maracaná y del escándalo que significó su organización en el duelo frente a la Albiceleste, correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, el entrenador Adenor Bacchi, conocido popularmente como Tite, decidió desafectar a una de sus figuras por el temor a una mala inclusión que podría derivar en una penalización deportiva.

Se trata de Marquinhos, compañero de Lionel Messi y Neymar en el PSG. El defensor había recibido una amonestación en el choque con Chile en Santiago y debía cumplir con una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas; pero como el compromiso frente al elenco de Lionel Scaloni fue interrumpido a los 5 minutos por autoridades nacionales, el estratega brasileño cree que dicha sanción puede que no sea considerada en el clásico, ya que aún no hay ninguna resolución del conflictivo episodio que se vivió en el estadio del Corinthians.

De este modo, el jugador partió rumbo a Europa para sumarse a las filas del club francés y no será de la partida en el encuentro del jueves contra Perú. El zaguero no será la única baja de la Canarinha, dado que los futbolistas que se destacan en la Premier League no fueron tenidos en cuenta por el director técnico para la triple fecha internacional. Los arqueros Alisson y Ederson; el defensor Thiago Silva; los mediocampistas Fabinho y Fred; y los delanteros Raphinha, Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison fueron los primeros en conocer la noticia de su ausencia. Pero luego se sumó Matheus Nunes.

Cabe señalar que la FIFA oficializó la apertura de los procesos disciplinarios para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) luego de la suspensión del choque que se estaba disputando en territorio paulista.

Mediante un comunicado, la entidad internacional confirmó la “apertura de sendos procesos disciplinarios a las dos federaciones miembro”, en referencia a la CBF y la AFA, luego de “analizar los informes” oficiales del partido.

En el breve texto, la entidad presidida por el suizo Gianni Infantino informó que se solicitó a “ambas selecciones” que “proporcionen más datos sobre los hechos que causaron la suspensión” del partido del que apenas se disputaron cinco minutos en el estadio Arena Corinthians, de San Pablo.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA analizará “exhaustivamente” los descargos y “próximamente” se proporcionará “más información al respecto”. El órgano está compuesta por un presidente, el colombiano Jorge Palacios, un vicepresidente, el ghanés Anin Yeboah, y 17 miembros, entre los cuales está el brasileño Francisco Schertel Mendes.

SEGUIR LEYENDO