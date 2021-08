Stefanos Tsitsipas criticó las vacunas del coronavirus y el gobierno de Grecia le dio una respuesta contundente

Stefanos Tsitsipas tiene 23 años y es uno de los mejores tenistas del circuito (USA TODAY Sports)

El gobierno griego criticó el jueves Stefanos Tsitsipas por insistir en que solo recibiría una vacuna contra el coronavirus si se volvía obligatoria. El tenista que debe disputar los a octavos del Masters 1000 de Cincinnati admitió que en algún momento se inoculará para protegerse del coronavirus pero que por lo pronto ha decidido no hacerlo.

Su postura provocó la respuesta de Giannis Economou, portavoz del gobierno de Grecia, quien sostuvo durante una conferencia de prensa que el deportista “no tiene el conocimiento, ni los estudios, ni el trabajo de investigación, que le permitan formarse una opinión al respecto”. Economou remarcó que si bien el número tres del mundo, Tsitsipas “es un gran atleta, lo que está en juego, sin embargo, es su capacidad para evaluar la necesidad de vacunas o si la vacuna ha sido probada durante un período de tiempo suficiente”.

El tenista está compitiendo en Cincinnati esta semana, y fue durante el certamen que reveló que aún no se ha vacunado: “Nadie ha hecho obligatorio estar vacunado. En algún momento tendré que hacerlo, estoy bastante seguro, pero hasta ahora no ha sido obligatorio competir, así que no lo he hecho”.

Tsitsipas es el número 3 del ranking ATP (USA TODAY Sports)

“Soy joven, menor de 25 años, para mí la vacuna no se ha probado lo suficiente, es nueva. Tiene algunos efectos secundarios. Conozco personalmente a algunas personas que los han tenido. No estoy en contra, simplemente no veo ninguna razón para que alguien de mi edad deba vacunarse”, agregó.

Sin embargo, Economou agregó el jueves: “Yo diría que aquellos que, a través de su excelente presencia y desempeño en otras áreas, son también un punto de referencia para grupos sociales más amplios, deberían ser doblemente cuidadosos al expresar tales puntos de vista”.

Mientras tanto, en una entrevista con la televisión pública griega ERT el jueves, el padre de Tsitsipas y el entrenador Apostolos respaldaron la decisión de su hijo: “Los atletas tienen un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para hacer frente a cualquier desafío que pueda surgir. Toman las medidas necesarias, están en un ambiente controlado y hacen pruebas de PCR y antígenos casi todos los días”.

Pese a las declaraciones del griego, los últimos estudios demuestran que la vacunación masiva es la clave para erradicar al Covid-19. La cadena CNN publicó este miércoles un informe en el que señala que quienes viven en zonas con “una tasa de vacunación baja, tiene cuatro veces más probabilidades de ser hospitalizados y cinco veces más probabilidades de morir”. El estudio comparó los datos de los 10 estados de Estados Unidos con menor tasa de vacunación con las cifras de otras 10 entidades en donde se reportó un mayor número de inmunización.

Con información de AFP

