La decisión que tomó el Barcelona con Messi en el sitio oficial del club

Una imagen que quedó en el recuerdo: el festejo de gol de Messi (Reuters/Carl Recine/File Photo)

La relación entre Messi y el Barcelona se terminó. Así lo confirmó el club a través de un comunicado, en el que explicó que “a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club”.

El sismo, que se dio cuando el delantero, de 34 años, había regresado a Cataluña justamente para firmar un nuevo convenio por dos años, explotó en la tarde del jueves, y los hechos se precipitaron a gran velocidad. Enseguida, la entidad blaugrana publicó un video de despedida y varios artículos en el sitio oficial rindiéndole homenaje. “Un jugador de leyenda”, lo definió. “Leo Messi deja el Barça después de 17 años, 35 títulos e infinidad de récords personales”, agregó en uno de los textos.

Pero la máxima curiosidad es la celeridad con la que el Barsa quitó al capitán del plantel que figura en el sitio oficial. “La plantilla de la temporada 21/22 todavía no es definitiva”, reza el mensaje que antecede a la nómina, anticipando posibles modificaciones. Y son seis los delanteros en listado: Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Ousmane Dembelé, Ansu Fati, Sergio Agüero y Memphis Depay. Messi ya no aparece.

Ahora bien, si se profundiza, el perfil continúa cargado. Hay que bucear para acceder al mismo. ¿Hay vuelta atrás? Parece difícil, pero con Barcelona y Real Madrid en conflicto con la Liga, cuyo presidente, Javier Tebas, quedó en el ojo de la tormenta, tal vez haya alguna alternativa. Un detalle: todavía ninguno de los referentes del plantel se despidió de él en redes: ni Bustquets, ni Piqué, por citar a dos de ellos. Sólo Carles Puyol, ex compañero suyo, se animó a esbozar un adiós.

Uno de los artículos que el club le dedicó al astro en su sitio oficial

A esta hora, la Pulga no sabe dónde va a jugar. Él tenía en su hoja de ruta irse a Estados Unidos dentro de dos años. No fue casualidad el hecho de que se fuera de vacaciones a Miami: quedó encantado con la ciudad. Si adelantara su plan, dejaría rengo uno de sus objetivos: afrontar los dos años que quedan hasta el Mundial en una competición fuerte. Sus dos sueños a corto plazo eran ganar algo con la Selección (lo cumplió en la Copa América, en el mismísimo Maracaná) y volver a competir fuerte con el Barcelona, en la Liga y en la Champions League.

El PSG podría darle esa plataforma. El año pasado aceptó que lo quería en sus filas, pero lo desestimó porque no era jugador libre. En una de las últimas fotos de las vacaciones del ídolo, que además se hizo viral, se lo vio reunido con Neymar, Di María y Verratti. El brasileño, rápido de reflejos, comenzó a lanzarle guiños en las redes apenas conocida la noticia. Vale recordar que Fideo, en medio del conflicto de 2020, le mandaba mensajes por WhatsApp con formaciones del PSG con él incluido. Hoy parece el destino más probable.

¿Y el Manchester City? Representaba la válvula de escape cuando el episodio burofax, en 2020. Hoy las chances de un pase a la Premier parecen más reducidas. Máxime cuando precisamente hoy los Ciudadanos anunciaron la incorporación de Jack Grealish, del Aston Villa, quien se transformó en el refuerzo más caro de su historia: pagó 140 millones de euros por su ficha.

La nómina de delanteros... Ya sin Messi

