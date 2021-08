Hugo Maradona anunció que será candidato en las próximas elecciones en la ciudad de Nápoles: su reacción cuando lo acusaron de usar su apellido

Hugo Maradona y Catello Maresca en las puertas del estadio Diego Armando Maradona (@MarescaCatello)

Hugo Hernán Maradona, uno de los hermanos del recordado Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, anunció hoy su intención de presentarse a las elecciones municipales de la ciudad italiana de Nápoles el próximo mes de octubre, según informa el medio italiano Sky TG24. Se sumará a una alianza y anticipó su apoyo al candidato a alcalde Catello Maresca.

El “Turco” Maradona integrará la lista de la agrupación política llamada “Napoles Capital”, de Enzo Rivellini, que forma parte de la coalición de centro derecha liderada por Maresca, el postulante a alcalde de la ciudad del sur de Italia.

“Mi mayor compromiso es con la niñez y la juventud”, aseguró en una improvisada rueda prensa hoy en las inmediaciones del Estadio Diego Armando Maradona, el lugar donde su hermano llenó de fútbol al club local y lo llevó a ganar dos Scudetto en las temporadas 1986/1987 y la 1989/1990, además de una Copa de la UEFA (hoy Europa League) en 1988/1989, una Copa de Italia (1987) y la Supercopa de Italia en 1990.

“Hace tiempo que estoy comprometido con el apoyo a la niñez y la juventud, y me gustaría seguir en esta dirección. Sobre todo me gustaría intentar garantizarles el acceso al deporte”, explicó el ex futbolista de 52 años.

El hermano menor de los Maradona agregó que “me han propuesto esto para ayudar a los niños y lo hago con mucha felicidad. No hablo de política, solo de fútbol y de darles a los niños una, dos o tres horas a la semana para que sean felices con el fútbol”.

Por otro lado, el Turco tuvo un breve desencuentro con un periodista que le preguntó si no se estaba aprovechando de la fama de su hermano, una cuestión muy comentada en la ciudad en los últimos días. “Yo soy Hugo Maradona, no Diego, ¿de acuerdo?”, respondió.

El afiche que presentó hoy la coalición que promueve la postulación del Turco Maradona

Hugo no tiene la nacionalidad italiana, aunque reside en ese país de forma regular después de haberse casado hace años y la solicitó, “por lo que se informará de esto a la delegación del Gobierno para que pueda concurrir”, aseguró Rivellini.

Además, Rivellini explicó que el hermano de Maradona “se dio cuenta del malestar social de los jóvenes napolitanos y por eso quiere ayudar desde el plano municipal”.

“Cuando hablamos sobre su candidatura no me pidió nada, solo seguir ayudando desde dentro de las instituciones a los jóvenes de Nápoles”, declaró el fundador de “Nápoles Capital”. A partir de esa explicación, en caso de esta lista gane, habrá que ver cuál es el cargo que tendría Hugo.

La coalición que promueve la postulación del Turco también mostró un afiche que tiene la cara de Diego y Hugo Maradona y su eslogan es “sólo Nápoles, la capital, tiene un Maradona para hacer que la ciudad vuelva a ser grande”.

Rivellini también criticó a quienes polemizan por el uso del apellido Maradona: “Se presentará a unas elecciones, si el pueblo de Nápoles le quiere, lo votará en plena democracia”, sentenció.

En tanto que el candidato a alcalde, Maresca, agradeció la disponibilidad del ex futbolista argentino. “Quien quiera ponerse a disposición de la ciudad es bien aceptado”, esgrimió.

