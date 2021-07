“El partido más importante”: Oscar Ruggeri calentó la previa del Argentina-Brasil y vaticinó una definición soñada

Ruggeri se animó a dar resultado de la final y explicó por qué se para el mundo a la hora del partido

La final entre Argentina y Brasil para decidir al nuevo campeón de la Copa América está cada vez más cerca. Con fecha de inicio este sábado a las 21 en el estadio Maracaná, los canales de televisión comienzan a imaginar cómo se dará el duelo más importante de los últimos años en el fútbol sudamericano. Uno de los históricos estandartes de la albiceleste, Oscar Ruggeri, rompió cualquier tipo de cábala y se animó a tirar un pronóstico durante la emisión del programa ESPN F90.

“Hay que ganar. Vamos a ganar con un gol de tiro libre de Messi no faltando mucho. No sé el resultado, pero ganamos. Qué me importa a mí cuánto sale. Porque para que sea completo tiene que ser así”, declaró el Cabezón ante la atenta mirada de sus compañeros de piso. Ruggeri describió el sueño de todos los argentinos con la Pulga levantando su primer título grande con la selección argentina frente a Brasil y como visitante. Pero claro, con una frutilla épica para el postre: un tanto de Leo de pelota parada.

Por otro lado, luego de varios años de choques en duelos decisivos frente a Chile, la albiceleste se vuelve a encontrar con el Scratch en un partido definitorio. “Para que quede claro para todos: este es el clásico. Viste que te ponen después cualquier cosa. Este es nuestro clásico y para ellos también. Mañana se para el mundo, lo ve el mundo este partido. Se enfrentan Argentina y Brasil lo ve el mundo con Messi y Neymar. Para mí es de los más grandes y más importantes del último tiempo”, explicó Oscar al respecto.

Y fue mucho más allá durante la transición que hacen con el programa de Mariano Closs: “Si mañana estuviera la cancha llena, sería más presión para Brasil que para nosotros. Te levanta la Copa Messi y te da la vuelta ahí... Para mí, sacando los mundiales, debe ser de los partidos más importantes que tenemos. La Copa América más valiosa sin dudas”.

Ruggeri explicó por qué Messi es lider en esta selección argentina

Marcelo Sottile, periodista que también integra el elenco del programa, respaldó lo dicho por el Cabezón: “Es el clásico más grande del mundo, no sólo de Sudamerica. Con Chile fue por un tema de rivalidad entre juveniles pero no compite con Argentina y Brasil”. Cabe destacar que Argentina perdió las finales de la Copa América 2015 y 2016 con el país trasandino por penales luego de igualar 0-0 y el último duelo con la Canarinha fue en la edición 2019 donde la Verdeamarelha ganó 2-0 con goles de Gabriel Jesus y Roberto Firmino.

Uno de los puntos que resaltó Ruggeri en diferencia a los últimos años de la selección argentina fue el rol de la Pulga dentro del plantel y la eterna discusión sobre si fue mejor el futbolista del Barcelona o Maradona. “Tenemos dos pibes que fueron distintos a todos los que vi yo. Ahora, muchas veces me preguntan a mí. Pero yo viví cosas tan intensas con Diego que ya no puedo mirarlo frío y comparar. Si en unos llaman a los de esta selección van a hablar de Messi porque vivieron con él y pasaron cosas intensas. Mascherano por ejemplo. 11 años viví al lado de Maradona momentos increíbles”, argumentó el defensor campeón del mundo en México 1986.

Y agregó al respecto de la convivencia puertas para dentro del equipo actual: “Yo miro a este capitán y lo desconozco. Hoy me está demostrando que es el líder de todos estos pibes. Yo nunca había visto videos internos en cuero, bailando y es recontra importante. Te acordás que decíamos muchas veces: ‘Estos pibes van al hotel, están encerrados en la habitación, dos por acá, dos por allá'. Nunca había visto lo de este último tiempo como cuando entraron al cuarto de Messi a despertarlo con el Kun durmiendo”.

Para cerrar, Ruggeri recordó una divertida anécdota en la previa de la Copa del Mundo de 1990: “Fuimos con Diego, Valdano, el Checho, yo y Giusti a ver al doctor Dalmonte en Roma antes de Italia 90′. Tenía todo un estudio, unas máquinas que cuando entré no entendía qué pasaba. Era para irnos del Mundial, salvo Valdano y Diego los demás estábamos mal. Al Checho le dijeron ‘vos sos un oficinista, para una oficina estás’. A mí me dijeron: ‘Si te pegan un buen pelotazo, te pueden quebrar la pierna’. Yo no tengo tanto cuádriceps, soy gemelo a morir. Pero salimos de ahí destruidos para jugar el Mundial”.

SEGUIR LEYENDO: