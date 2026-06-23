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Mega farmacia del Bienestar está funcionando, afirma Sheinbaum: enfermeras de ‘Salud casa por casa’ emitirán recetas

A partir de agosto, las enfermeras tendrán mayores facultades para emitir recetas médicas y facilitar el acceso gratuito a medicamentos

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Claudia Sheinbaum en pódium. Círculo superior muestra la Mega farmacia del Bienestar, inferior muestra enfermeras de Salud casa por casa con equipo médico.
Claudia Sheinbaum declara el funcionamiento de la Mega farmacia del Bienestar, programa que incluye enfermeras de Salud casa por casa que emitirán recetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal informó que la red de Farmacias del Bienestar y las acciones del programa Salud Casa por Casa continúan en fase de expansión, con el objetivo de acercar medicamentos y atención médica preventiva a personas adultas mayores y con discapacidad en todo el país.

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el modelo ya funciona en el Estado de México, donde se ha probado la operación de módulos de dispensación de medicamentos vinculados a las visitas domiciliarias realizadas por personal de salud.

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Enfermeras podrán recetar medicamentos a nivel nacional a partir de agosto

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, explicó que las enfermeras ya pueden emitir recetas en el Estado de México desde inicios de este año y que la experiencia ha permitido avanzar hacia una implementación nacional.

“Llevamos más de cien mil recetas en ese sentido por parte de las enfermeras, pero a partir de este mes de agosto se hacen modificaciones adicionales para que tengan mucho mayor capacidad de prescripción las enfermeras”, señaló.

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De acuerdo con el funcionario, cerca de 15 mil enfermeras y enfermeros han sido capacitados para participar en esta nueva etapa, que comenzará a desplegarse de forma más amplia en agosto.

Clark detalló que la estrategia contempla una red integrada por:

  • Tiendas de Alimentación para el Bienestar.
  • Máquinas dispensadoras de medicamentos en zonas urbanas.
  • Una posible red de farmacias asociadas para garantizar el suministro cuando los medicamentos no estén disponibles en otros puntos.

Estado de México, la primera prueba de las Farmacias del Bienestar

El subsecretario indicó que actualmente existen cerca de 400 módulos en el Estado de México, instalados en centros de salud del IMSS Bienestar y en establecimientos vinculados a los programas de bienestar.

Según explicó, esta primera etapa ha servido para identificar ajustes operativos antes de extender el modelo a nivel nacional.

Respecto a las máquinas dispensadoras de medicamentos, precisó que el gobierno aún trabaja en la definición de los puntos donde serán colocadas y en la cantidad exacta de equipos que se adquirirán.

“Estamos haciendo el sembrado, es decir, determinar cuántas máquinas son exactamente y en qué puntos”, comentó.

Cofepris supervisa la operación de las máquinas dispensadoras

Sobre los desafíos regulatorios, Clark aseguró que el proyecto cuenta con el acompañamiento permanente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Explicó que tanto las Farmacias del Bienestar como las futuras máquinas dispensadoras cumplen con la normativa vigente y contarán con responsables sanitarios encargados de supervisar el almacenamiento, surtimiento y condiciones de los medicamentos.

“No está simplemente la infraestructura, viene una cadena de suministro y de supervisión que está aprobada de acuerdo a las normativas de Cofepris”, afirmó.

Salud Casa por Casa ha visitado a millones de adultos mayores

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances del programa Salud Casa por Casa, mediante el cual cerca de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas y médicos realizan visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad.

La mandataria indicó que ya se tiene registro de atención a 11 millones de personas de un universo estimado de 14 millones, mientras que una parte de la población ha decidido no participar de manera voluntaria.

Durante las visitas, el personal de salud realiza mediciones de peso, presión arterial, niveles de glucosa y otros indicadores que permiten detectar enfermedades o dar seguimiento a tratamientos médicos.

Además, las y los profesionales cuentan con apoyo remoto de médicos mediante llamadas telefónicas o videoconferencias para resolver dudas diagnósticas y brindar una atención más integral.

Medicamentos gratuitos en centros de salud, tiendas y farmacias

Sheinbaum explicó que el objetivo de la estrategia es que las personas beneficiarias puedan acceder a sus medicamentos sin costo a través de diferentes alternativas.

Entre ellas se encuentran los módulos instalados en centros de salud, las Tiendas para el Bienestar ubicadas en comunidades rurales y las futuras máquinas dispensadoras con medicamentos básicos.

La presidenta señaló que, en caso de que los medicamentos no estén disponibles en esos puntos, el gobierno analiza una red de farmacias que permita a los pacientes obtenerlos gratuitamente sin tener que realizar gastos adicionales.

“Podrán incluso ir a una farmacia de una red de farmacias que estamos viendo para poder adquirir su medicamento y que no tengan que gastar para poder adquirirlo”, sostuvo.

Con este esquema, el gobierno federal busca fortalecer la atención primaria de la salud y facilitar el acceso oportuno a medicamentos para millones de personas atendidas mediante el programa Salud Casa por Casa.

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