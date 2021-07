“¡Bailá ahora!”: qué hay detrás del inesperado enojo de Lionel Messi con Yerry Mina

La reacción de Messi en los penales ante Colombia

Lionel Messi vive con pasión la tanda de penales ante Colombia. Exultante, se lo ve con la misma energía interna que lo viene arrastrando desde Rosario cuando todavía era tan chiquito de estatura que los técnicos dudaban en ponerlo. Las ejecuciones pasan una a una de ambos lados. Grita, celebra, alienta. Está despojado de las presiones que significa tener siempre un lente sobre sus reacciones. No le importa, o al menos la emoción del momento le gana a su conciencia y deja de medir sus gestos como hace habitualmente para no alimentar especulaciones, teorías o virales. De repente, explota: “¡Bailá ahora!”.

Insiste una y otra vez, mientras el pateador rival regresa caminando a su formación. Los gritos exacerbados del capitán sorprenden porque rompen con su habitual tono conciliador, ese que utiliza para escaparle a los sonidos de polémica. Pero el asombro es aún mayor cuando se verifica que sus gritos van dirigidos al defensor Yerry Mina, su ex compañero en el Barcelona durante la temporada 2017/18.

Las hipótesis se disparan alrededor del mundo. Una detrás de otra. Cientos de informes televisivos tratando de entender. Las explicaciones no son concluyentes, pero quedan sobre la mesa distintas líneas de investigación. Hay una cosa que es clara: su reacción parece ser más bien producto de un momento de efusividad futbolera en medio de una tanda de penales llena de nerviosismo y ansiedad. El capitán argentino está sumergido en el vaivén de las emociones que genera el fútbol más puro, alejado de este análisis minucioso que haremos todos los medios del mundo. Vuelve a ser ese pibito rosarino que ama ganar.

El penal de Mina ante Uruguay

Después, las raíces de este Messi exultante parecen disgregarse por distintos terrenos. La mirada más sólida está enfocada en lo sucedido en el duelo de cuartos de final. Colombia le ganó por penales a Uruguay, la selección de su íntimo amigo Luis Suárez. Mina también ejecuto un penal, pero en esa ocasión no falló. Tras anotar, el futbolista de 26 años que hoy se desempeña en el Everton de Inglaterra tuvo un festejo bastante excesivo, pero para nada alejado de sus habituales modos de celebrar. Se chupó el dedo mirando a la cámara y bailó dentro del área antes de regresar con sus compañeros.

Como para alimentar esta teoría, Luis Suárez le firmó el posteo a Messi de Instagram donde celebró el pase a la final de la Copa América y justamente dejó un mensaje que tranquilamente podría emparentarse a esta situación: “Buena chaval. Felicitaciones. Ahora sí que (emojis de bailes)”, firmó con varios emojis riéndose y también de una persona bailando. Para entonces, las reacciones de Messi ya se habían hecho virales.

El mensaje de Suárez a Messi tras la clasificación

El marcador central ya había tenido un problema similar durante la Copa América 2019, cuando anotó un penal de la tanda contra Chile y bailó durante algunos segundos. Gary Medel, que estaba en la mitad del campo con sus compañeros, también lo esperó a puro insulto. Al terminar el duelo, el triunfo de La Roja desató una nueva burla contra Mina: Erick Pulgar buscó a la cámara e imitó el baile del defensor cafetero.

Ante Argentina, Mina pateó y erró. La explosión de Messi contra su ex compañero en el Barcelona tuvo un segundo capítulo en el vestuario con el sugestivo baile del Dibu Martínez ante las cámaras de los otros futbolistas albicelestes. Ese festejo se pareció bastante a la recurrente forma de celebrar de Mina...

Otro detalle para destacar, para nada menor, fue la violenta marca que ejercieron los jugadores colombianos sobre Messi durante todo el partido. A punto tal llegaron, que Frank Fabra le dejó un tobillo ensangrentado y le generó varias dolencias que el capitán albiceleste expuso en distintas situaciones. El enojo acumulado para el momento de los penales ya era bastante alto.

El penal de Mina ante Chile y el gol de penal que anotó con Barcelona

Si bien muchos medios especularon con que Leo dejó de seguir a Mina en Instagram inmediatamente después del partido, la escena de enojo con el colombiano más bien podría encuadrarse en este típico baile que realizó en varias ocasiones en su carrera y que exasperó en distintas oportunidades a rivales. El capitán, dominado por la euforia del momento, no olvidó que su ex compañero suele festejar así los penales. Incluso en su primer tanto en el Barcelona, durante una tanda penales ante Espanyol por la Supercopa de Cataluña, anotó, bailó y debió explicar ante los medios que no habían entendido la esencia de sus actitudes: “Siempre trato de estar feliz, de demostrar esta alegría que llevo por dentro. La dije a mi familia que el primer gol lo iba a disfrutar y eso fue lo que hice”, aclaró en ese 2018.

El partido, en sí, fue muy conversado. A tal punto que uno de los momentos más virales fue el trash talk que utilizó como estrategia el Dibu Martínez en los penales de Mina, Davinson Sánchez y Miguel Borja. Messi conocía en detalle al colombiano que alcanzó a disputar apenas seis encuentros oficiales en el Blaugrana antes de continuar su carrera en la Premier League. Mina eligió ante Argentina el mismo lugar a donde había ejecutado su tiro contra Uruguay y sus bailes habituales esta vez no pudieron ser llevados a cabo.

Messi, Mina y Suárez cuando compartieron plantel en el Barcelona (Foto: @FCBarcelona_es)

